Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Центру стратегічних комунікацій та інформбезпеки Микола Балабан. За його словами, Росія намагається вести війну й на інформаційному фронті.

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До яких маніпуляцій вдається Росія

Микола Балабан наголосив, від лютого 2022 року Росія запустила своєрідну інформаційну машину.

Одним із ключових завдань російської інформаційної машини в цій інформаційній війні – це створити прірву нерозуміння між суспільством українським і урядом України,

– пояснив він.

На його думку, за наявності порозуміння і довіри всередині держави, негаразди долаються легше. Зокрема, тоді країна набагато краще відбивається від конвенційних атак.

За його словами, коли довіра якимось чином підірвана, то це призводить до ускладнення багатьох процесів: від ведення бойових дій до ремонту важливих інфраструктурних об’єктів.

"Дуже важливий сегмент російської інформаційної війни – це спеціальні інформаційні операції, основне завдання яких вбити клин, розірвати довіру", – зазначив Балабан.

Та не всі плани у Росії можуть реалізувати.

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Що хочуть досягти цим росіяни

Микола Балабан розказав, що росіяни переоцінили власні можливості. Це свідчить про те, що необов’язково ресурси, які витрачаються на щось, допоможуть досягнути максимального результату.

"Росіяни, так само як і в кінетичній війні з Україною, переоцінили свої зусилля й недооцінили українське суспільство", – пояснив він.

За його словами, українське суспільство ще з 2014 року було дуже активно бомбардоване російською дезінформацією.

У такий спосіб в українців вже вироблений певний імунітет і розуміння, що робить Росія, які наративи є просто сміттєвими або дезінформаційними,

– зосередив увагу він.

Балабан пояснив, що це дуже нагадує феномен з вакцинацією COVID-19, коли у людини через хворобу чи вакцину виробляється імунітет.

"Коли робиться наступна атака, звичайно, що вона якимось чином діє на організм, але вона вже не може спричинити таких великих ускладнень, як на людину невакциновану чи непідготовану", – зауважив він.

Як українці протистоять росіянам

Заступник керівника Центру стратегічних комунікацій та інформбезпеки підкреслив, що в інформаційній війні велику роль відіграють і українські журналісти.

"Вони з 2014 року дуже багато розповідали про дезінформацію", – наголосив він.

За його словами, саме це і допомагає вистояти перед російськими інформаційними атаками. Тож слід не зупинятися на досягнутому.

Росіяни програли інформаційний бліцкриг. Вони самі це визнають,

– пояснив він.

Балабан розказав, що росіяни все ж постійно намагаються робити нові атаки, вдаючись до різних методів.

"Вони використовують різні невеличкі ходи або сегменти, які дуже важко контролювати, наприклад, Telegram-канали", – зосередив увагу він.

Втім, ворогу бракує виходу на ширшу українську територію. Він не має каналів чи якихось великих інституцій, через які можна дезінформувати.

До того ж українці змогли звузити сіру зону інформаційної війни. Тепер люди вміють розрізняти чорне від білого, український інтерес від російського наративу.

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