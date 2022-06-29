Так, Кремль хоче зіграти на довірі українців до ЗСУ та волонтерів. Про це повідомляють джерела 24 каналу у спецслужбах.

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Українців просять перевіряти інформацію

Підготовка до цієї атаки триває вже кілька днів. У соцмережах масово створюють фейкові акаунти бійців, благодійних фондів та волонтерів.

Можливо, спробують ще й офіційних відомств підробляти,

– розповіло джерело.

Судячи з кількості фейкових акаунтів, інформаційна акція ворога буде потужною. Людей закликали людей перевіряти інформацію і бути уважними.

Росія готує теракт на окупованих територіях, щоб відвернути увагу від Кременчука

Напередодні джерела 24 каналу у розвідці повідомили, що окупанти хочуть влаштувати теракт на окупованій частині Донбасу або на Півдні України й звинуватити в цьому Україну. Таким чином вони хочуть перемкнути фокус уваги від обстрілу торгового центру у Кременчуці.

За попередньою інформацією, трагічна подія може відбутися в окупованому Донецьку або на захоплених територіях Херсонщини чи Запоріжжя. Зокрема в Донецьку росіяни вже шукають масовку, заманюючи місцевих жителів легкими грошима.

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