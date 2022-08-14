Під час промови путіна на телеекранах з'явилася статистика реальної кількості загиблих російських військових у війні з Україною. Ці кадри побачили глядачі пропагандистських "Первый канал" та "России 1".

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Як хакери "зіпсували" промову путіна

російський президент у своїй промові "реагував" на "трагедію" у кримській Новофедоровці, що сталася нещодавно.

Вся країна тужить,

– заявив путін.

У цей момент почав звучати саундтрек з фільму "Реквієм по мрії", а на екранах з’явилися кадри зі знищеною військовою технікою окупантів в Україні.

Окрім цього, глядачам показали реальну статистику втрат збройних сил росії за шість місяців війни: понад 400 одиниць авіації та тисячі військових.

Відеокадри одразу поширилися у соціальних мережах.

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Як хакери ламають російські телеканали

12 червня хакери зламали російські телеканали та замість пропаганди показали правду про війну в Україні. Від кібератаки постраждали "Первый канал", "Россия" та НТВ.

На каналі телеканалі "Россия" говорили, що війна в Україні негативно вплинула на гаманець росіян. На "Первом канале" розповіли про російські втрати у війні, зокрема про понад 30 тисяч загиблих.

На НТВ росію назвали "країною вдів", "країною злиденної армії", "країною на краю прірви" та "країною без майбутнього".

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