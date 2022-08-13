Невідомі хакери зламали російські телеканали. Тому росіянам випала "виняткова нагода" бодай десь почути про втрати окупаційної армії у війні.

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Що бачили росіяни

На екранах російських телеканалів з'явилися кадри війни з підписами, що росія за майже пів року повномасштабної війни втратила понад 400 одиниць техніки та 1 000 військових зі своїх повітряних сил.

Також не забули і про вибухи в Криму, які назвали "недбалістю командування", через які російська авіація також зазнала втрат.

Цю картину гарно доповнювало сумне обличчя путіна і слова кремлівського диктатора про трагедію.

Хакери зламали російські телеканали: дивіться відео

російське міноборони теж привітало "креативно"

Уранці 12 серпня російське міноборони опублікувало пост до дня військово-повітряних сил, у якому вирішили згадати про втрати. Доволі безпрецедентна подія, з урахуванням того, як кремль приховує свої втрати.

міноборони росії заявило про 200 загиблих пілотів. Цифри безумовно применшені. Однак ще цікавіше звучить завершення допису: "Завтра на їхньому місці можемо опинитися ми".

Допис міноборони росії вийшов настільки резонансним, що його вирішили видалити.

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