Ці цифри не є остаточними. Адже зараз тривають активні бойові дії й встановити точну кількість ліквідованих окупантів – невідомо.

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Загальні втрати ворога у техніці станом на 13 серпня

танків – 1 855 одиниць (з них за минулу добу ЗСУ знищили 7);

бойових броньованих машин – 4 115 одиниць (+7);

артилерійських систем – 978 одиниць (+3);

РСЗВ – 261 одиниця;

засоби ППО – 136 одиниць;

літаків – 233 одиниць;

гелікоптерів – 193 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 779 одиниць (+1);

крилатих ракет – 187 одиниць (+2);

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 036 одиниць (+15);

спеціальної техніки – 91 одиниця (+1).

Найбільших втрат упродовж 12 серпня російська армія зазнала на Бахмутському та Криворізькому напрямках.



Втрати російської армії на війні проти України / Інфографіка Генштабу

The New York Times заявило, що росія щодня втрачає до 500 бійців

Американське видання The New York Times з посиланням на джерела в адміністрації Байдена повідомило, що російська армія на війні проти України щодня втрачає колосальну кількість військових. Зокрема, мовиться про близько 500 загиблих та поранених бійців.

Загальні втрати держави-агресорки, за даними ЗМІ, становлять вже 70 – 80 тисяч військових. Все тому, що локальні успіхи на Сході України коштували ворогу величезних втрат.

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До речі, 5 тисяч загиблих окупантів – це бойовики з ПВК "Вагнер".

Через великі втрати росіяни заманюють в армію новобранців та добровольців. До війни проти України ворог вже залучив 85% своєї армії. Зауважимо, що до 24 лютого російське військо налічувало 900 тисяч осіб.

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