Про втрати ворога журналістам розповіли джерела в адміністрації Байдена та військові експерти. Американська розвідка підтверджує: щодня військо росії зменшується на 500 осіб – загиблих та поранених.

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Темп росії значно сповільнився через втрати

Темп росії значно знизився через недоукомплектованість особового складу, а також через надходження американських реактивних систем залпового вогню. Це озброєння дозволило українцям повернути деякі території та загальмувати противника. Прогрес російського війська зупинився на Донеччині.

Я вважаю, що можна з упевненістю припустити, що росіяни, ймовірно, зазнали 70 або 80 000 втрат менш ніж за шість місяців,

– заступник міністра оборони США Колін Кал.

Локальні успіхи росіян на Сході, вважають у Пентагоні, коштували їм значних втрат за останні кілька тижнів. Тим часом українські військові показали ефективну роботу з західним озброєнням.

5 тисяч загиблих окупантів – це найманці групи "Вагнера"

Інші американські чиновники заявили, що оцінюють кількість загиблих російських військових у 20 тисяч, 5 тисяч з них – це вагнерівці.

Зверніть увагу! В США кажуть, що війна в Україні стала найкривавішою сухопутною війною в Європі з часів Другої світової війни.

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росія змушена передислокувати війська за кордон

У Пентагоні вважають, що ситуація стабілізувалась на Сході. росія, своєю чергою, перекидає сили на Південь. На війну державі-агресорці важко заманити новобранців та добровольців. Зараз вже залучили 85% своєї армії. Перед вторгненням російське військо налічувало близько 900 тисяч осіб.

Якщо вони (росіяни – 24 канал) не проведуть масову мобілізацію, яку я не бачу в змозі зробити на цьому етапі політично, вони будуть у програші,

– сказала Евелін Фаркас, директор Інституту Маккейна.

Нові втрати росії на війні в Україні: коротко

З 24 лютого українські військові знищили 43 200 ворогів.

Лише за останню добу ЗСУ ліквідували 200 окупантів.

росіяни залишились без 233 літаків, 193 гелікоптерів, а також 1849 танків.

Також Повітряні сили ЗСУ знищили 185 ворожих крилатих ракет

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