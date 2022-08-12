О потерях противника журналистам рассказали источники в администрации Байдена и военные эксперты. Американская разведка подтверждает: ежедневно войско россии уменьшается на 500 человек – погибших и раненых.
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Темп россии значительно замедлился из-за потерь
Темп россии значительно снизился из-за недоукомплектованности личного состава, а также из-за поступления американских реактивных систем залпового огня. Это вооружение позволило украинцам вернуть некоторые территории и затормозить противника. Прогресс российского войска остановился на Донецкой области.
Я считаю, что можно с уверенностью предположить, что россияне, вероятно, понесли 70 или 80 000 потерь менее чем за шесть месяцев,
– замминистра обороны США Колин Кал.
Локальные успехи россиян на Востоке, считают в Пентагоне, стоили им значительных потерь за последние несколько недель. Тем временем, украинские военные показали эффективную работу с западным вооружением.
5 тысяч погибших оккупантов – это наемники группы "Вагнера"
Другие американские чиновники заявили, что оценивают количество погибших российских военных в 20 тысяч, 5 тысяч из них – это вагнеровцы.
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россия вынуждена передислоцировать войска за границу
В Пентагоне полагают, что ситуация стабилизировалась на Востоке. россия, в свою очередь, перебрасывает силы на Юг. На войну государству-агрессору трудно привлечь новобранцев и добровольцев. В настоящее время уже привлекли 85% своей армии. Перед вторжением российское войско насчитывало около 900 тысяч человек.
Если они (россияне – 24 канал) не проведут массовую мобилизацию, которую я не вижу в состоянии сделать на этом этапе политически, они будут в проигрыше,
– сказала Эвелин Фаркас, директор Института Маккейна.
Новые потери россии на войне в Украине: коротко
- С 24 февраля украинские военные уничтожили 43 200 врагов.
- Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 200 оккупантов.
- россияне остались без 233 самолетов, 193 вертолетов, а также 1 849 танков.
- Также Воздушные силы ВСУ уничтожили 185 вражеских крылатых ракет
Смотрите в видео – сколько стоили российские самолеты на авиабазе "Саки"