О потерях противника журналистам рассказали источники в администрации Байдена и военные эксперты. Американская разведка подтверждает: ежедневно войско россии уменьшается на 500 человек – погибших и раненых.

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Темп россии значительно замедлился из-за потерь

Темп россии значительно снизился из-за недоукомплектованности личного состава, а также из-за поступления американских реактивных систем залпового огня. Это вооружение позволило украинцам вернуть некоторые территории и затормозить противника. Прогресс российского войска остановился на Донецкой области.

Я считаю, что можно с уверенностью предположить, что россияне, вероятно, понесли 70 или 80 000 потерь менее чем за шесть месяцев,

– замминистра обороны США Колин Кал.

Локальные успехи россиян на Востоке, считают в Пентагоне, стоили им значительных потерь за последние несколько недель. Тем временем, украинские военные показали эффективную работу с западным вооружением.

5 тысяч погибших оккупантов – это наемники группы "Вагнера"

Другие американские чиновники заявили, что оценивают количество погибших российских военных в 20 тысяч, 5 тысяч из них – это вагнеровцы.

Обратите внимание! В США говорят, что война в Украине стала самой кровавой сухопутной войной в Европе со Второй мировой войны.

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россия вынуждена передислоцировать войска за границу

В Пентагоне полагают, что ситуация стабилизировалась на Востоке. р оссия, в свою очередь, перебрасывает силы на Юг. На войну государству-агрессору трудно привлечь новобранцев и добровольцев. В настоящее время уже привлекли 85% своей армии. Перед вторжением российское войско насчитывало около 900 тысяч человек.

Если они (россияне – 24 канал) не проведут массовую мобилизацию, которую я не вижу в состоянии сделать на этом этапе политически, они будут в проигрыше,

– сказала Эвелин Фаркас, директор Института Маккейна.

Новые потери россии на войне в Украине: коротко

С 24 февраля украинские военные уничтожили 43 200 врагов.

Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 200 оккупантов.

россияне остались без 233 самолетов, 193 вертолетов, а также 1 849 танков.

Также Воздушные силы ВСУ уничтожили 185 вражеских крылатых ракет