ЗСУ ліквідували Юрія Крикуленка

Так, з 24 лютого українські військові знищили вже 43 200 ворогів. А сьогодні ЗСУ вдалося ліквідувати ватажка "ДНР", який був засновником "російської весни-2014" у Горлівці Донецької області Юрія Крикуленка.

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За даними видання, українська артилерія високоточним ударом влучила в місце збору бойовиків. Серед них був і кримінальний авторитет, адепт "руського міра" та власник розважального центру Бермуди Юрій Крикуленко.

До 2014 року він був депутатом міської ради та став засновником "російської весни" у Горлівці. Потім перейшов на бік окупантів. Довгий час Крикуленко намагався відновити свої кримінальні схеми вивезення металолому, у нього були конфлікти з ще одним представником кримінального світу в Горлівці Арменом Саркісяном.

Втім, тепер вже конфліктів у нього точно не буде, і все завдяки ЗСУ. При цьому пропагандистські ЗМІ повідомляють, що у Крикуленка нібито стався інфаркт, але це не відповідає дійсності.

Також видання зазначило, що крім нього були ліквідовані ще кілька ключових фігур з місцевого світу злочинності.

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