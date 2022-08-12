ВСУ ликвидировали Юрия Крикуленко

Так, с 24 февраля украинские военные уничтожили уже 43 200 врагов. Сегодня ВСУ удалось ликвидировать предводителя "ДНР" Юрия Крикуленко, который был основателем "российской весны-2014" в Горловке Донецкой области .

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По данным издания, украинская артиллерия высокоточным ударом попала в место сбора боевиков. Среди них был и криминальный авторитет, адепт "русского мира" и владелец развлекательного центра Бермуды Юрий Крикуленко.

До 2014 года он был депутатом городского совета и стал основателем "Русской весны" в Горловке. Затем перешел на сторону оккупантов. Долгое время Крикуленко пытался возобновить свои криминальные схемы вывоза металлолома, у него были конфликты с еще одним представителем криминального мира в Горловке Арменом Саркисяном.

Впрочем, теперь уже конфликтов у него точно не будет и все благодаря ВСУ. При этом пропагандистские СМИ сообщают, что у Крикуленко якобы произошел инфаркт, но это не соответствует действительности.

Также издание отметило, что кроме него было ликвидировано еще несколько ключевых фигур из местного мира преступности.

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