На жаль, неординарний пост російського міноборони, який викликав ажіотаж, через деякий час зник, повідомляє 24 канал. Однак скриншоти – не техніка окупантів, тому не горять.
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У росії вітають некрологами
У російському міноборони в день військово-повітряних сил вирішили висловити співчуття родинам загиблих окупантів. У кремлі заявили, що за весь час повномасштабного вторгнення їхня авіація втратила 200 пілотів. Довіряти цифрам росії не варто, з огляду на те, що літаків вони і то більше втратили, але сам факт визнання втрат доволі дивний для міноборони росії.
Ще цікавіше звучить завершення допису: "Завтра на їхньому місці можемо опинитися ми". Допис міноборони росії вийшов настільки резонансним, що його вирішили видалити.
Допис міноборони росії / Скриншот
Втрати окупантів у війні з Україною
Щодня від 24 лютого українські захисники та захисниці боронять нашу землю та завдають ворогу колосальних втрат – як серед живої сили, так і в техніці.
Станом на 12 серпня росія втратила:
- 43 200 осіб з особового складу;
- 1 849 танків;
- 4 108 бойових броньованих машин;
- 975 артилерійських систем;
- 261 реактивну систему залпового вогню;
- 136 засобів ППО;
- 233 літаки;
- 193 гелікоптери;
- 778 безпілотників;
- 185 крилатих ракет;
- 15 кораблів та катерів;
- 3 021 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 90 одиниць спеціальної техніки.
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