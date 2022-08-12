На жаль, неординарний пост російського міноборони, який викликав ажіотаж, через деякий час зник, повідомляє 24 канал. Однак скриншоти – не техніка окупантів, тому не горять.

Зверніть увагу Приголомшливі втрати: росія втрачає щоденно до 500 військових, – NYT

У росії вітають некрологами

У російському міноборони в день військово-повітряних сил вирішили висловити співчуття родинам загиблих окупантів. У кремлі заявили, що за весь час повномасштабного вторгнення їхня авіація втратила 200 пілотів. Довіряти цифрам росії не варто, з огляду на те, що літаків вони і то більше втратили, але сам факт визнання втрат доволі дивний для міноборони росії.

Ще цікавіше звучить завершення допису: "Завтра на їхньому місці можемо опинитися ми". Допис міноборони росії вийшов настільки резонансним, що його вирішили видалити.



Допис міноборони росії / Скриншот

Втрати окупантів у війні з Україною

Щодня від 24 лютого українські захисники та захисниці боронять нашу землю та завдають ворогу колосальних втрат – як серед живої сили, так і в техніці.

Станом на 12 серпня росія втратила:

43 200 осіб з особового складу;

1 849 танків;

4 108 бойових броньованих машин;

975 артилерійських систем;

261 реактивну систему залпового вогню;

136 засобів ППО;

233 літаки;

193 гелікоптери;

778 безпілотників;

185 крилатих ракет;

15 кораблів та катерів;

3 021 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;

90 одиниць спеціальної техніки.

Варто переглянути – ЗСУ ліквідували одного з ватажків бойовиків на Донеччині: дивіться відео