К сожалению, неординарный пост российского минобороны, вызвавший ажиотаж, спустя некоторое время исчез, сообщает 24 канал. Однако скриншоты – не техника оккупантов, поэтому не горят.

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В россии поздравляют некрологами

В российском минобороны в день военно-воздушных сил решили выразить соболезнования семьям погибших оккупантов. В кремле заявили, что за все время полномасштабного вторжения их авиация потеряла 200 пилотов. Доверять цифрам россии не стоит, учитывая, что самолеты они и то больше потеряли, но сам факт признания потерь довольно странный для минобороны россии.

Еще интереснее звучит завершение сообщения: "Завтра на их месте можем оказаться мы". Сообщение минобороны россии получилось настолько резонансным, что его решили удалить.



Сообщение минобороны россии / Скриншот

Потери оккупантов в войне с Украиной

Каждый день с 24 февраля украинские защитники и защитницы защищают нашу землю и наносят врагу колоссальные потери – как среди живой силы, так и в технике.

По состоянию на 12 августа россия потеряла:

43 200 человек личного состава;

1849 танков;

4 108 боевых бронированных машин;

975 артиллерийских систем;

261 реактивную систему залпового огня;

136 средств ПВО;

233 самолета;

193 вертолета;

778 беспилотников;

185 крылатых ракет;

15 кораблей и катеров;

3021 единицу автомобильной техники и автоцистерн;

90 единиц специальной техники.

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