Готовність окупантів визначається рішенням однієї людини. Якщо Владімір Путін скаже йти – вони попруть, в якому б стані не були. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Андрій Харук.

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Зрозуміло, що сотні тисяч військових, яких зібрали восени, вже пройшли певну підготовку та бойове злагодження. Харук зауважує, що росіяни вже відійшли від практики кидати в бій свіжомобілізованих, як це було на початку. Таку роль певний час відігравали вагнерівці, яких не шкода, зрештою, як і мобілізованих.

Ймовірність такого наступу є, оскільки Путін не відмовляється від ідеї перемогти Україну. Абсурдної, безглуздої, ірраціональної ідеї. Та ніхто не стверджує, що він живе в раціональному світі. У нього свій світ, своє бачення,

– акцентує військовий експерт.

Чого не вистачає ЗСУ

Як зауважує Харук, для зупинення нового наступу у нас є потенціал та можливості. Надходження сучасних танків потрібно для вдалого контрнаступу й звільнення територій.

"ЗСУ в тому стані, в якому вони є зараз, на мою думку, цілком спроможні зупинити повномасштабний наступ", – вважає військовий експерт.

За даними української розвідки, на території України зараз воює 326 тисяч російських військових, чого вже достатньо для повторного наступу, проте росіяни, вочевидь, набиратимуть ще більше людей. Втім, для формування потужної ударної сили потрібен не лише людський ресурс, а й забезпечення технікою.

"Ми вже бачили ті самі танки Т-62 і гаубиці Д-1, виробництво яких було припинене у 1949 році. Звичайно, росіяни продовжують випускати нові танки. Поки що втрати вони покрити не можуть, все-таки є певні технологічні обмеження", – констатував

Андрій Харук.

Труднощі окупанти мають і з боєприпасами. Недарма час від часу з'являються чутки про їхнє постачання з Північної Кореї.

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