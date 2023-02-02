Про це повідомив речник Східного угрупування Сергій Череватий під час онлайн-брифінгу Military Media Center. За його словами, ворог розташовує своїх поранених навіть у пологових відділеннях на окупованих територіях.

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Втрати окупантів дуже великі: на Бахмутському напрямку лише за цю добу, станом на 11.00 2 лютого, ворог втратив 127 осіб вбитими і 137 пораненими,
– розповів Сергій Череватий.

Він також додав, що схожа ситуація на Луганському напрямку.

"Кількість поранених постійно збільшується, вже не вистачає ні лікарень, ні лікарів, щоб надати їм допомогу", – додав речник.

Лікарень критично не вистачає: окупанти займають навіть пологові

За словами Череватого, окупанти продовжують використовувати інфраструктуру лікувальних та навіть пологових закладів на тимчасово захоплених територіях України для надання кваліфікованої медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

З тактичною медициною у ворогів великі проблеми,
– підкреслив полковник Сергій Череватий.

Актуально про ситуацію поблизу Бахмута

  • Раніше Сергій Череватий повідомляв, що окупантам не вдалось перекрити трасу на Бахмут. ЗСУ все ще мають можливість постачати туди необхідне озброєння та продукти харчування для військових.
  • Попередньо журналіст "Донбас. Реалії" Олександр Демченко повідомив, що на виїзд з Бахмута залишилось ще дві траси. Одна з них веде до Сіверська, а друга – до Часового Яру та Костянтинівки.

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