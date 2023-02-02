Про це повідомив речник Східного угрупування Сергій Череватий під час онлайн-брифінгу Military Media Center. За його словами, ворог розташовує своїх поранених навіть у пологових відділеннях на окупованих територіях.
Увага Ворог намагається розширити географію наступу та прорвати оборону, – Маляр про ситуацію на Сході
Втрати окупантів дуже великі: на Бахмутському напрямку лише за цю добу, станом на 11.00 2 лютого, ворог втратив 127 осіб вбитими і 137 пораненими,
– розповів Сергій Череватий.
Він також додав, що схожа ситуація на Луганському напрямку.
"Кількість поранених постійно збільшується, вже не вистачає ні лікарень, ні лікарів, щоб надати їм допомогу", – додав речник.
Лікарень критично не вистачає: окупанти займають навіть пологові
За словами Череватого, окупанти продовжують використовувати інфраструктуру лікувальних та навіть пологових закладів на тимчасово захоплених територіях України для надання кваліфікованої медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.
З тактичною медициною у ворогів великі проблеми,
– підкреслив полковник Сергій Череватий.
Актуально про ситуацію поблизу Бахмута
- Раніше Сергій Череватий повідомляв, що окупантам не вдалось перекрити трасу на Бахмут. ЗСУ все ще мають можливість постачати туди необхідне озброєння та продукти харчування для військових.
- Попередньо журналіст "Донбас. Реалії" Олександр Демченко повідомив, що на виїзд з Бахмута залишилось ще дві траси. Одна з них веде до Сіверська, а друга – до Часового Яру та Костянтинівки.
До теми Ротація або "вигнання": "вагнерівців" забирають від Бахмута на Південь України, – ISW