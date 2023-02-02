Об этом сообщил представитель Восточной группировки Сергей Череватый во время онлайн-брифинга Military Media Center. По его словам, враг располагает своих раненых даже в родильных отделениях на оккупированных территориях.

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Потери кафиров очень велики: на Бахмутском направлении только за эти сутки, по состоянию на 11.00 2 февраля, враг потерял 127 человек убитыми и 137 ранеными,

– рассказал Сергей Череватый.

Он также добавил, что схожая ситуация на Луганском направлении.

"Количество раненых постоянно увеличивается, уже не хватает ни больниц, ни врачей, чтобы оказать им помощь", – добавил спикер.

Больниц критически не хватает: оккупанты занимают даже родильные

По словам Череватого, оккупанты продолжают использовать инфраструктуру лечебных и даже родильных учреждений на временно захваченных территориях Украины для предоставления квалифицированной медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

С тактической медициной у врагов большие проблемы,

– подчеркнул полковник Сергей Череватый.

Актуально о ситуации вблизи Бахмута

Ранее Сергей Череватый сообщал, что оккупантам не удалось перекрыть трассу на Бахмут. У ВСУ все еще есть возможность поставлять туда необходимое вооружение и продукты питания для военных.

Предварительно журналист "Донбасс. Реалии" Александр Демченко сообщил, что о на выезд из Бахмута осталось еще две трассы. Одна из них ведет в Северск, а вторая – во Временный Яр и Константиновку.

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Важно! Аналитики из Института изучения войны (I SW) не прогнозируют неизбежного увлечения Бахмута оккупантами. В то же время, в нем не исключают, что украинское командование может выбрать отступление, чтобы не рисковать защитниками нашего государства. Также очень маловероятным может быть внезапное окружение захватчиками наших войск в Бахмуте.