Об этом сообщил представитель Восточной группировки Сергей Череватый во время онлайн-брифинга Military Media Center. По его словам, враг располагает своих раненых даже в родильных отделениях на оккупированных территориях.
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Потери кафиров очень велики: на Бахмутском направлении только за эти сутки, по состоянию на 11.00 2 февраля, враг потерял 127 человек убитыми и 137 ранеными,
– рассказал Сергей Череватый.
Он также добавил, что схожая ситуация на Луганском направлении.
"Количество раненых постоянно увеличивается, уже не хватает ни больниц, ни врачей, чтобы оказать им помощь", – добавил спикер.
Больниц критически не хватает: оккупанты занимают даже родильные
По словам Череватого, оккупанты продолжают использовать инфраструктуру лечебных и даже родильных учреждений на временно захваченных территориях Украины для предоставления квалифицированной медицинской помощи своим раненым военнослужащим.
С тактической медициной у врагов большие проблемы,
– подчеркнул полковник Сергей Череватый.
Актуально о ситуации вблизи Бахмута
- Ранее Сергей Череватый сообщал, что оккупантам не удалось перекрыть трассу на Бахмут. У ВСУ все еще есть возможность поставлять туда необходимое вооружение и продукты питания для военных.
- Предварительно журналист "Донбасс. Реалии" Александр Демченко сообщил, что о на выезд из Бахмута осталось еще две трассы. Одна из них ведет в Северск, а вторая – во Временный Яр и Константиновку.
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