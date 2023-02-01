Такое мнение, на основе изученных открытых данных, озвучили в Институте по изучению войны. В новом отчете отметили, что прогноз от 27 декабря, в котором говорилось, что наступление на Бахмут достигает кульминации, оказался неточен.

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Наступление на Бахмут все еще продолжается

В Институте отметили, что наступление вагнеровцев достигло кульминации 28 января. В то же время следует понимать, что российское военное командование направило на это направление огромное количество своих солдат, чтобы активизировать все еще продолжающееся наступление.

Так, командир украинского подразделения, действующего в Бахмуте, Денис Ярославский подтвердил, что "сверхквалифицированные" российские войска сейчас усиливают штурмовые подразделения вагнеровцев. Все они вместе пытаются оцепить Бахмут.

Другой украинский командир из Бахмута Владимир Назаренко также подтвердил предположение аналитиков из Института. Оно касается того, что оккупанты к Бахмутской наступательной операции. привлекли еще и десантников.

В Институте напоминают, что враг продолжает вести наступательные операции к северо-востоку и юго-западу от самого Бахмута. С тех пор оккупантам удалось получить ограниченные территориальные достижения после того, как они захватили Соледар 12 января.

Аналитики из Института не прогнозируют неизбежного захвата Бахмута оккупантами. В то же время, в нем не исключают, что украинское командование может выбрать отступление, чтобы не рисковать защитниками нашего государства. Также очень маловероятным может быть внезапное окружение захватчиками наших войск в Бахмуте.

В Институте цитируют Ярославского. Он отметил, что украинское военное командование, чтобы сохранить жизнь, осуществит контролируемое отступление сил из Бахмута. Но только в случае, если спрогнозирует неизбежный риск оцепления города.

В то же время представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый 31 января отметил, что украинские силы все еще способны эффективно обеспечивать подразделения, находящиеся в Бахмуте. Также уже разработано несколько планов реагирования на возможные операции вокруг города.

Составители отчета подчеркнули, что враг переоценивает свои военные возможности для продвижения в Донецкой области. В то же время, ожидания боевика Пушилина относительно гипотетического захвата врагом Бахмута лишь демонстрируют, что оккупант имеет серьезные проблемы с точной оценкой соотношения времени и пространства. Более того, не может трезво оценить свой военный потенциал.

Напомним, что накануне Череватый рассказал о том, что ВСУ вывели из боя еще 500 россиян вблизи Бахмута. Кроме того, захватчики провалили наступление в Луганской области. За сутки 30 января на Бахмутском направлении оккупанты нанесли 197 ударов со ствольной и реактивной артиллерии. Кроме того, зафиксировали 42 боевых столкновения.