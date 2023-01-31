Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона 31 января. По его словам, одним из приоритетных направлений для врага все еще остается Бахмут.
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Что происходит на Бахмутском направлении
На Бахмутском направлении враг нанес 197 ударов со ствольно-реактивной артиллерией по нашим позициям. Произошло 42 боевых столкновения,
– рассказал Сергей Череватый.
Он также отметил, что на этом направлении россияне понесли значительные потери в личном составе: 277 оккупантов было ликвидировано, еще 258 – получили ранения.
Сергей Череватый также сообщил, что россиянам не удается перекрыть движение к трассе, ведущей в Бахмут.
ВСУ делают все, чтобы оккупанты не смогли перекрыть движение наших подразделений. В Бахмут доставляются все необходимые боеприпасы, снаряжение, еда, амуниция, все необходимое для наших войск,
– подчеркнул Череватый.
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Есть ли признаки большого наступления на Луганском направлении
По словам спикера, на Луганском направлении время от времени оккупанты совершают контрнаступательные действия, но говорить о большой наступательной операции пока нельзя.
Череватый сообщил, что оккупанты подтягивают свои подразделения на Луганщину, чтобы:
- удержать оборону,
- перехватить инициативу.
За эти сутки в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка происходили контрнаступательные действия врага, однако понеся потери – оккупанты отступили,
– добавил Череватый.
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- На подступах к Бахмуту украинские пограничники превратили укрытие оккупантов в братскую могилу. На днях наши воины выследили укрытие вражеской пехоты и ударили по нему из минометов.
- Журналист "Донбасс.Реалии" Александр Демченко рассказал, что российские оккупанты пытаются отрезать пути сообщения Бахмута с другими городами Донбасса.
- Британская разведка считает, что враг попытку осуществить новое продвижение в Донецкой области. Там заметили, что последние дни Россия совершает штурм Павловки и Угледара.