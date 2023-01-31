Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона 31 января. По его словам, одним из приоритетных направлений для врага все еще остается Бахмут.

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Что происходит на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении враг нанес 197 ударов со ствольно-реактивной артиллерией по нашим позициям. Произошло 42 боевых столкновения,

– рассказал Сергей Череватый.

Он также отметил, что на этом направлении россияне понесли значительные потери в личном составе: 277 оккупантов было ликвидировано, еще 258 – получили ранения.

Заметьте. Активные боевые действия происходили в районе Спорного, Красной горы, Парасковиевки, Бахмута, Клещеевки.

Сергей Череватый также сообщил, что россиянам не удается перекрыть движение к трассе, ведущей в Бахмут.

ВСУ делают все, чтобы оккупанты не смогли перекрыть движение наших подразделений. В Бахмут доставляются все необходимые боеприпасы, снаряжение, еда, амуниция, все необходимое для наших войск,

– подчеркнул Череватый.

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Есть ли признаки большого наступления на Луганском направлении

По словам спикера, на Луганском направлении время от времени оккупанты совершают контрнаступательные действия, но говорить о большой наступательной операции пока нельзя.

Череватый сообщил, что оккупанты подтягивают свои подразделения на Луганщину, чтобы:

удержать оборону,

перехватить инициативу.

За эти сутки в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка происходили контрнаступательные действия врага, однако понеся потери – оккупанты отступили,

– добавил Череватый.

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