Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, сейчас есть возможность доставлять в Бахмут все необходимое.

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Рассматривают ли вывод ВСУ из Бахмута

Трасса на Бахмут не перекрыта. Пока им не удается это сделать. Делается все, чтобы они не смогли перекрыть движение нашим подразделениям. В Бахмут доставляется все необходимое снаряжение, боеприпасы, еда и так далее,

– рассказал Череватый.

По его словам, вывод войск из Бахмута работает с учетом общей обстановки. Первоочередное – сохранение личного состава, занятие лучших позиций, и это происходит в несколько этапов.

"Выведение не может просто так двигаться. Командование имеет разные варианты действий и следит за врагом. На каждое его действие – у нас есть противодействие", – подчеркнул Череватый.

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