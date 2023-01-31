Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, сейчас есть возможность доставлять в Бахмут все необходимое.
Важно Россияне пытаются отрезать пути сообщения Бахмута с другими городами Донбасса
Рассматривают ли вывод ВСУ из Бахмута
Трасса на Бахмут не перекрыта. Пока им не удается это сделать. Делается все, чтобы они не смогли перекрыть движение нашим подразделениям. В Бахмут доставляется все необходимое снаряжение, боеприпасы, еда и так далее,
– рассказал Череватый.
По его словам, вывод войск из Бахмута работает с учетом общей обстановки. Первоочередное – сохранение личного состава, занятие лучших позиций, и это происходит в несколько этапов.
"Выведение не может просто так двигаться. Командование имеет разные варианты действий и следит за врагом. На каждое его действие – у нас есть противодействие", – подчеркнул Череватый.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- На подступах к Бахмуту украинские пограничники превратили укрытие оккупантов в братскую могилу. На днях наши воины выследили укрытие вражеской пехоты и ударили по нему из минометов.
- Журналист "Донбасс.Реалии" Александр Демченко рассказал, что российские оккупанты пытаются отрезать пути сообщения Бахмута с другими городами Донбасса.
- Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заявил, что россияне наступают на Бахмут не с севера, а с юга, с высоты. Что с нашей стороны, что с их стороны – Бахмут с высоты, как на ладони. По его словам, сейчас Бахмут является хорошим укрепрайоном.
- По состоянию на 31 января на Бахмутском направлении от огневого поражения пострадали Верхнекамеское, Спорное, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Озаряновка, Дружба, Иванополье и Нью-Йорк Донецкой области.
- Накануне Сергей Череватый сообщил, что возле Бахмута враг пытается прорвать нашу оборону. Оккупанты хотят взять город в окружение. По его словам, динамика боевых действий в Бахмуте остается активной.