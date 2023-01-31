Про це повідомив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, наразі є можливість доставляти у Бахмут усе необхідне.
Важливо Росіяни намагаються відрізати шляхи сполучення Бахмута з іншими містами Донбасу
Чи розглядають виведення ЗСУ з Бахмута
Траса на Бахмут не перекрита. Поки що їм не вдається цього зробити. Робиться все, щоб вони не змогли перекрити рух нашим підрозділам. У Бахмут доставляється все необхідне спорядження, боєприпаси, їжа тощо,
– розповів Череватий.
За його словами, виведення військ з Бахмута працює з огляду на загальну обстановку. Першочергове – збереження особового складу, зайняття більш кращих позицій, і це має декілька етапів.
"Виведення не може просто так рухатись. Командування має різні варіанти дій і слідкує за ворогом. На кожну його дію – у нас є протидія", – наголосив Череватий.
Ситуація у Бахмуті: останні новини
- На підступах до Бахмута українські прикордонники перетворили укриття окупантів на братську могилу. Днями наші воїни вистежили укриття ворожої піхоти та вдарили по ньому з мінометів.
- Журналіст "Донбас.Реалії" Олександр Демченко розповів, що російські окупанти намагаються відрізати шляхи сполучення Бахмута з іншими містами Донбасу.
- Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан заявив, що росіяни наступають на Бахмут не з півночі, а з півдня, з висоти. Що з нашого боку, що з їхнього боку, Бахмут з висот, як на долоні. За його словами, нині Бахмут є хорошим укріпрайоном.
- Станом на 31 січня на Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Озарянівка, Дружба, Іванопілля та Нью-Йорк Донецької області.
- Напередодні Сергій Череватий повідомив, що біля Бахмута ворог намагається прорвати нашу оборону. Окупанти хочуть взяти місто в оточення. За його словами, динаміка бойових дій у Бахмуті залишається активною.