Зокрема, на Соледарському напрямку – 32 удари та 7 зіткнень. Окупанти втратили 113 людей вбитими та 156 пораненими. Про це 24 Каналу сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Динаміка бойових дій на Бахмуті залишається активною. Ворог намагається прорвати нашу оборону. Відповідно наші підрозділи роблять усе, щоб завдати йому максимальної шкоди й не дати виконати головне завдання,

– стверджує Череватий.

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Яка мета окупантів

Заповітна мрія росіян – взяти в оточення Бахмут. Від початку року вони погрожували цим, зауважив речник, але нічого не виходило.

"У своїй пропаганді вони дуже любили розповідати про всілякі котли. Але після 2014 року ми змужніли, вивчили свій досвід та досвід ворога, загартувалися у боях, тож і близько не давали це зробити", – наголосив речник ЗСУ.

Нещодавно це було продемонстровано під час Соледарської операції. Як вони не розкручували апокаліптичні сценарії, відзначає речник, насправді апокаліпсис наступив для них. "Вони втратили тисячі людей, зайшли в руїни й зараз їх там поливають вогнем", – констатував Череватий.

Наразі загарбники намагаються досягти хоча б якогось локального успіху на рівні районного центру. З огляду на ретроспективу бойових дій, акцентує Череватий, похвалитися їм особливо немає чим.

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