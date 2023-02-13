Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик инструктор Роман Свитан. По его словам, в ближайшее время можно ожидать определенного обострения со стороны российских оккупантов на Донбассе.

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Кроме того, не стоит забывать, что в последнее время все больше пошло информации об украинских ударных беспилотниках. Уже даже публиковали видео запуска БпЛА с ракетным ускорителем. Вероятно, это беспилотники, которые летят до 1 тысячи километров и несут до 100 килограммов боевой части.

Такие аппараты могут долететь как до Москвы, так и до территории Белоруссии.

Поэтому слышим предупреждения от других государств, прекрасно понимающих, что в случае обострения (на этом направлении – 24 Канал) украинские войска нанесут удары или даже превентивные удары по некоторым военным объектам в Беларуси. Так сможем не допустить ударов по Киеву. Это замечательный знак, что включились посольства западных стран,

– заметил Свитан.

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По мнению Свитана, еще перед новым годом стало ясно, что Запад дал зеленый свет на освобождение всех территорий к границам 1991 года. Этому способствовала поездка Владимира Зеленского в США. А сейчас партнеры предоставляют наступательную технику.

Ближайший "Рамштайн" будет точно удачным для Украины. Но Свитан предполагает, что не все решения озвучат сразу публично.

Часть решений может озвучить президент Байден во время поездки в Польшу. Это стало бы такой "вишенкой на торте",

– отметил Свитан.

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