Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, любые важные заявления во благо Украины россияне все равно будут использовать в своей пропаганде.

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Какая встреча для Украины будет более продуктивной

Михаил Шейтельман рассказал, что, по его мнению, Рамштайн пройдет относительно спокойно. В частности, он приводит аналогию с решением о передаче танков, что не было привязано именно к встрече.

"На самом "Рамштайне" там логистические вопросы: что, когда, в каком количестве и куда кувыркается – это в рабочем порядке такие встречи", – пояснил он.

По его словам, Украина ожидает политические заявления о передаче британских дальнобойных ракет и самолетов.

Я бы верил в Мюнхенскую конференцию,

– сосредоточил внимание он.

Шейтельман добавил, что уже есть интересные детали о ней.

Михаил Шейтельман рассказал, какая встреча стран-союзниц будет для Украины выгоднее: смотрите видео

Особенности Мюнхенской конференции

Михаил Шейтельман сообщил, что от Мюнхенской конференции следует ожидать принятия решений именно в военной плоскости, потому что там собирается высшее политическое руководство разных стран.

"Кристоф Гойсген абсолютно проукраинский человек. Просто сегодня в Европе он на уровне Джонсона", – объяснил он.

По его словам, именно глава Мюнхенской конференции сделал огромное количество антироссийских заявлений и в свое время оказывал давление на канцлера Германии Олафа Шольца о передаче Украине танков.

Мюнхенская конференция без России и Белоруссии

К тому же, при содействии Кристофа Гойсгена на конференции не будет российских и белорусских представителей.

Вместо белорусской делегации он призвал Светлану Тихановскую, а вместо российской – Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова,

– подчеркнул политтехнолог.

По его словам, это решение заслуживает уважения.

"По нынешним европейским измерениям нужно быть в хорошем смысле отморозком, чтобы такое сделать", – добавил он.

Шейтельман объяснил, что такой поступок в российской пропаганде назовут "антироссийским шабашем в Мюнхене". Также не избежать и сравнений с Гитлеровской Германией, которая тоже имела в Мюнхене встречи.

Я думаю, что там могут приниматься политические решения. Поэтому это будет мега важным событием последних нескольких месяцев,

– рассказал он.

В частности, и из-за разговоров о передаче истребителей.

"Поляки первыми сказали, что дадут нам истребители, но решение будет нелегким, потому что это в определенной степени лишает их безопасности", – отметил он.

Политтехнолог отметил, что отдав собственные истребители Запад обнажит собственное небо. Однако это делается ради будущего без России.

Встреча в формате "Рамштайн": основное