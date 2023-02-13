Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, любые важные заявления во благо Украины россияне все равно будут использовать в своей пропаганде.
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Какая встреча для Украины будет более продуктивной
Михаил Шейтельман рассказал, что, по его мнению, Рамштайн пройдет относительно спокойно. В частности, он приводит аналогию с решением о передаче танков, что не было привязано именно к встрече.
"На самом "Рамштайне" там логистические вопросы: что, когда, в каком количестве и куда кувыркается – это в рабочем порядке такие встречи", – пояснил он.
По его словам, Украина ожидает политические заявления о передаче британских дальнобойных ракет и самолетов.
Я бы верил в Мюнхенскую конференцию,
– сосредоточил внимание он.
Шейтельман добавил, что уже есть интересные детали о ней.
Михаил Шейтельман рассказал, какая встреча стран-союзниц будет для Украины выгоднее: смотрите видео
Особенности Мюнхенской конференции
Михаил Шейтельман сообщил, что от Мюнхенской конференции следует ожидать принятия решений именно в военной плоскости, потому что там собирается высшее политическое руководство разных стран.
"Кристоф Гойсген абсолютно проукраинский человек. Просто сегодня в Европе он на уровне Джонсона", – объяснил он.
По его словам, именно глава Мюнхенской конференции сделал огромное количество антироссийских заявлений и в свое время оказывал давление на канцлера Германии Олафа Шольца о передаче Украине танков.
Мюнхенская конференция без России и Белоруссии
К тому же, при содействии Кристофа Гойсгена на конференции не будет российских и белорусских представителей.
Вместо белорусской делегации он призвал Светлану Тихановскую, а вместо российской – Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова,
– подчеркнул политтехнолог.
По его словам, это решение заслуживает уважения.
"По нынешним европейским измерениям нужно быть в хорошем смысле отморозком, чтобы такое сделать", – добавил он.
Шейтельман объяснил, что такой поступок в российской пропаганде назовут "антироссийским шабашем в Мюнхене". Также не избежать и сравнений с Гитлеровской Германией, которая тоже имела в Мюнхене встречи.
Я думаю, что там могут приниматься политические решения. Поэтому это будет мега важным событием последних нескольких месяцев,
– рассказал он.
В частности, и из-за разговоров о передаче истребителей.
"Поляки первыми сказали, что дадут нам истребители, но решение будет нелегким, потому что это в определенной степени лишает их безопасности", – отметил он.
Политтехнолог отметил, что отдав собственные истребители Запад обнажит собственное небо. Однако это делается ради будущего без России.
Встреча в формате "Рамштайн": основное
- Напомним, девятая встреча министров обороны стран-союзниц состоится 14 февраля. Украина возлагает большие надежды на этот Рамштайн.
- Политолог Игорь Рейтерович отметил, что пролет двух российских ракет над воздушным пространством Румынии во время массовой атаки 10 февраля будет иметь положительные последствия для Украины. В частности, говорится, о усиление ее позиции на "рамштайне".
- Военный эксперт по Израилю Давид Гендельман сообщил, что, вероятно, на "Рамштайне" представители стран будут обсуждать два ключевых вопроса для Украины. Придется решить вопрос дальнобойного вооружения и авиации.