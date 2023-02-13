Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, будь-які важливі заяви на благо України росіяни все одно будуть використовувати у своїй пропаганді.

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Яка зустріч для України буде продуктивнішою

Михайло Шейтельман розказав, що, на його думку, "Рамштайн" пройде відносно спокійно. Зокрема, він наводить аналогію із рішенням про передачу танків, що не було прив’язане саме до зустрічі.

"На самому "Рамштайні" там логістичні питання: що, коли, в якій кількості й куди перекидується – це в робочому порядку такі зустрічі", – пояснив він.

За його словами, наразі Україна очікує політичні заяви про передачу британських далекобійних ракет та літаків.

Я би скоріше вірив у Мюнхенську конференцію,

– зосередив увагу він.

Шейтельман додав, що наразі вже є цікаві деталі про неї.

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Особливості Мюнхенської конференції

Михайло Шейтельман повідомив, що від Мюнхенської конференції варто очікувати прийняття рішень саме у воєнній площині, тому що там збирається вище політичне керівництво різних країн.

"Крістоф Гойсген абсолютно проукраїнська людина. Просто сьогодні в Європі він на рівні Джонсона", – пояснив він.

За його словами, саме глава Мюнхенської конференції зробив величезну кількість антиросійських заяв та свого часу тиснув на канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо передачі Україні танків.

Мюнхенська конференція без Росії та Білорусі

До того ж за сприянням Крістофа Гойсгена на конференції не буде російських та білоруських представників.

Замість білоруської делегації він покликав Світлану Тихановську, а замість російської – Михайла Ходорковського та Гаррі Каспарова,

– наголосив політтехнолог.

За його словами, це рішення заслуговує поваги.

"По нинішніх європейських вимірах потрібно бути у доброму сенсі відморозком, щоб таке утнути", – додав він.

Шейтельман пояснив, що такий вчинок у російській пропаганді назвуть "антиросійським шабашем в Мюнхені". Також не уникнути й порівнянь із Гітлерівською Німеччиною, яка теж в Мюнхені мала зустрічі.

Я думаю, що там можуть прийматися політичні рішення. Тому це буде мега важливою подією останніх декількох місяців,

– розказав він.

Зокрема, і через розмови про передачу винищувачів.

"Поляки першими сказали, що дадуть нам винищувачі, але рішення буде нелегким, тому що це певною мірою позбавляє їх безпеки", – зазначив він.

Політтехнолог зауважив, що віддавши власні винищувачі Захід оголить власне небо. Проте це робиться заради майбутнього без Росії.

Зустріч у форматі "Рамштайн": основне