Про це 24 Каналу розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. За його словами, нині триває пауза між українськими звитягами, а тому потрібно заповнити її особистими контактами на міжнародному рівні, щоб забезпечити необхідний рівень підтримки.

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ЗСУ тримають оборону

Олександр Солонтай зазначив, що українське суспільство є свідком певної паузи між досягненнями України на фронті. Вона почалась з моменту звільнення Херсона й триватиме до наступного контрнаступу.

Цей час Україна повинна ефективно використати, щоб зберегти та збільшити міжнародну підтримку. За словами Солонтая, це відбувається за допомогою різноманітних міжнародних зустрічей, форумів та самітів.

"В цей момент, коли наші воїни героїчно тримають 3 напрямки, по яких наступають росіяни, зміцнюють кордони, зміцнюють ті напрямки, по яких вони потенційно можуть наступати й готують те, про що краще скажуть військові експерти. В цей момент підтримувати високий рівень ставок можна різними інструментами", – сказав Солонтай.

Міжнародні зустрічі тримають Україну в топі

Експерт Інституту Політичної Освіти навів у приклад зустрічі у форматі "Рамштайн", особистий візит президента до США, великі міжнародні форуми та саміти з питань відновлення та відбудови, приїзд до України відомих людей, зокрема, експрем'єра Великої Британії Бориса Джонсона.

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На думку Олександра Солонтая, це важливо, бо у світі відбувається безліч подій, які відволікають увагу від України, а такі інструменти дозволять тримати Україну в топі світового порядку денного.

"Візити перших осіб на дуже відомі майданчики й влучні зустрічі з першими особами, які приїхали до нас або коли наша особа приїхала туди й це змогли побачити тисячі людей – це дуже серйозна й важлива річ, це виконання основоположної роботи, однієї з головних функцій – навіщо існує президент", – сказав Солонтай.

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