Об этом 24 Каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. По его словам, сейчас идет пауза между украинскими победами, а потому нужно заполнить её личными контактами на международном уровне, чтобы обеспечить необходимый уровень поддержки.

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ВСУ держат оборону

Александр Солонтай отметил, что украинское общество – свидетель определенной паузы между достижениями Украины на фронте. Она началась с момента освобождения Херсона и будет продолжаться до следующего контрнаступления.

В настоящее время Украина должна эффективно использовать, чтобы сохранить и увеличить международную поддержку. По словам Солонтая, это происходит посредством различных международных встреч, форумов и саммитов.

"В этот момент, когда наши воины героически держат 3 направления, по которым наступают россияне, укрепляют границы, укрепляют те направления, по которым они могут наступать и готовят то, о чем лучше скажут военные эксперты. В этот момент поддерживать высокий уровень ставок можно разными инструментами", – сказал Солонтай.

Международные встречи держат Украину в топе

Эксперт Института Политического Образования привел в пример встречи в формате "Рамштайн", личный визит президента в США, крупные международные форумы и саммиты по вопросам восстановления и восстановления, приезд в Украину известных людей, в частности, экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.

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По мнению Александра Солонтая, это важно, потому что в мире происходит множество событий, отвлекающих внимание от Украины, а такие инструменты позволят держать Украину в топе мировой повестки дня.

"Визить первых лиц на очень известные площадки и меткие встречи с первыми лицами, которые приехали к нам или когда наше представитель приехал туда и это смогли увидеть тысячи людей – это очень серьезная и важная вещь, это выполнение основополагающей работы, одной из главных функций – зачем существует президент", – сказал Солонтай.

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