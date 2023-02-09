Ці 2 позиції є останніми щодо розширення списку необхідного нашим захисникам озброєння. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман.

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У списку залишилося 2 позиції

Гендельман припустив, що заява Сполучених Штатів про постачання керованих бомб GLSDB може бути першим кроком до довгоочікуваної передачі балістичних ракет ATACMS. Однак навіть, якщо партнери ухвалять рішення лише про надання Україні авіації – це також буде гарною новиною.

Через те, що вже не так багато залишилося позицій про які можна говорити – далекобійне озброєння та авіація – (партнери – 24 Канал) будуть вимушені говорити про них,

– сказав військовий експерт.

За його словами, що стосується розширення списку озброєння, то тут вже немає про що говорити – можна лише обговорювати збільшення кількості зброї, яку надають нашій державі. Отже, у партнерів немає іншого виходу як говорити про постачання далекобійного озброєння та авіації.

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В ОПУ заявили, що питання далекобійної зброї та авіації вже вирішене

В Офісі Президента повідомили, що питання далекобійної зброї та винищувачів для України може бути вирішене. Проте яку саме зброю та літаки погодились надати нам партнери поки що невідомо.

Що цікаво, спершу очільник Офісу президента Андрій Єрмак чітко написав, що "питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене". Проте згодом він відредагував повідомлення і зараз воно виглядає так:

"Питання далекобійної зброї та винищувачів для України схоже може бути вирішене. Деталі трохи згодом. Ау, болото, що з обличчям?", – написав Єрмак.

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