Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький на саміті лідерів ЄС в Брюсселі констатував, що його держава готова надати Україні винищувачі, але не однією з перших. Вочевидь, Варшава остерігається ухвалювати таке рішення першою серед інших членів НАТО.

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Моравецький також зауважив, що позиція Польщі стосовно цього питання є непохитною. За його словами, сучасні бойові літаки першими могли б Києву надати ті країни, які мають їх найбільше.

Наша позиція тут однозначна. Можемо діяти тільки спільно у рамках цілого об'єднання Північноатлантичного договору. Якщо таке рішення буде, то ми не будемо тими першими, хто надасть винищувачі, але, напевне, будемо позитивно відповідати на це,

– заявив високопосадовець.

У Європарламенті, в Португалії та в Естонії підтримують надання Україні винищувачів

Варто сказати, що інші високопоставлені чиновники Європи, окрім Моравецького, готові стояти пліч-о-пліч на захисті підтримки нашої держави: