Таку думку 24 Каналу озвучив гендиректор Hermitage Capital Management, закордонний ворог Путіна номер 1 Вільям Браудер. Він нагадав, що Трамп робив багато неоднозначних заяв щодо війни Росії проти України.

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"Україна та решта світу повинні працювати з огляду на те, що Трамп припинить військову допомогу Україні. Це припущення, на основі якого ми повинні оперувати. Якщо він це зробить, це створить катастрофічну ситуацію для України", – сказав він.

Можливий сценарій

Вільям Браудер зазначив, що Трамп за припинення допомоги Україні може отримати від Владіміра Путіна якусь обіцянку, що він нічого не збирається робити, що вони проведуть лінію розмежування і все. Якщо кремлівський диктатор порушить свою обіцянку, то це зробить Трампа слабким.

Така ситуація вже колись була. Ще до початку повномасштабного вторгнення канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон їздили у Москву та казали Путіну, що він планує напасти на Україну. Так званий очільник Кремля це заперечував, однак все-таки зробив це. А Берлін та Париж чітко підтримують Україну.

Це можливий сценарій з Трампом, якщо Путін його зрадить. Але Трамп також дуже непередбачуваний. Як у спосіб, який може бути несприятливим для України, як і в сенсі, який може бути корисним для Києва. Але одна річ, яку ми можемо передбачити – це, використовуючи слова самого Трампа, сказати, що він збирається припинити фінансування,

– припустив закордонний ворог Путіна номер 1.

За його словами, зараз Трамп вважає себе "другом Путіна", однак це може змінитися. Республіканець дуже цінує те, який він має вигляд та як люди бачать його. Російський диктатор повинен бути в змозі збалансувати свої цілі, щоб не змусити Трампа мати поганий вигляд.

"Це може бути дуже складно, тому що Путін також повинен думати про власне політичне виживання, яке може значною мірою залежати від того, чи продовжуватиме він бути агресивним щодо України. Це може поставити його у протиріччя з Трампом", – сказав Браудер.

Що Путіну потрібно від Трампа

Гендиректор Hermitage Capital Management підкреслив, що Путін хоче, аби Трамп припинив військову допомогу Україні. Також він хотів би, щоб США зняли санкції з Росії та дозволили російським банкам позичати гроші, дозволили російським компаніям імпортувати американські товари, розморозили 300 мільярдів доларів резервів Центрального банку, які зберігаються на Заході.

Це речі, які Путін дуже хотів би від Трампа. І питання у тому, якщо Трамп дасть йому щось із цього, чи матиме він слабкий вигляд. Чи, може, він зрозуміє, як зробити всі ці речі, не маючи слабкого вигляду. Тому зараз це все витає у повітрі. Не знаю, що станеться, але це момент великої невизначеності,

– зауважив він.

Закордонний ворог Путіна номер 1 припустив сценарій, за якого Трамп може сказати, що хоче уникнути Третьої світової війни, хоче миру, позбутися непотрібних воєн. Тому "американці не повинні це підтримувати", що вони нібито повинні не дозволяти Україні бити по Росії ракетами ATACMS.

"Так він і буде говорити, якщо обере цю стратегію. Чи сприймуть це люди саме так – усе залежить від того, що станеться з Україною. Якщо Україна опиниться в катастрофічній ситуації, Трамп може мати дуже поганий вигляд", – вважає Вільям Браудер.