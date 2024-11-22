Такое мнение 24 Каналу озвучил гендиректор Hermitage Capital Management, зарубежный враг Путина номер 1 Уильям Браудер. Он напомнил, что Трамп делал много неоднозначных заявлений относительно войны России против Украины.

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"Украина и остальной мир должны работать с учетом того, что Трамп прекратит военную помощь Украине. Это предположение, на основе которого мы должны оперировать. Если он это сделает, это создаст катастрофическую ситуацию для Украины", – сказал он.

Возможный сценарий

Уильям Браудер отметил, что Трамп за прекращение помощи Украине может получить от Владимира Путина какое-то обещание, что он ничего не собирается делать, что они проведут линию разграничения и все. Если кремлевский диктатор нарушит свое обещание, то это сделает Трампа слабым.

Такая ситуация уже когда-то была. Еще до начала полномасштабного вторжения канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон ездили в Москву и говорили Путину, что он планирует напасть на Украину. Так называемый глава Кремля это отрицал, однако все-таки сделал это. А Берлин и Париж четко поддерживают Украину.

Это возможный сценарий с Трампом, если Путин его предаст. Но Трамп также очень непредсказуем. Как в способ, который может быть неблагоприятным для Украины, как и в смысле, который может быть полезным для Киева. Но одна вещь, которую мы можем предсказать – это, используя слова самого Трампа, сказать, что он собирается прекратить финансирование,

– предположил зарубежный враг Путина номер 1.

По его словам, сейчас Трамп считает себя "другом Путина", однако это может измениться. Республиканец очень ценит то, как он выглядит и как люди видят его. Российский диктатор должен быть в состоянии сбалансировать свои цели, чтобы не заставить Трампа выглядеть плохо.

"Это может быть очень сложно, потому что Путин также должен думать о собственном политическом выживании, которое может в значительной степени зависеть от того, будет ли он продолжать быть агрессивным относительно Украины. Это может поставить его в противоречие с Трампом", – сказал Браудер.

Что Путину нужно от Трампа

Гендиректор Hermitage Capital Management подчеркнул, что Путин хочет, чтобы Трамп прекратил военную помощь Украине. Также он хотел бы, чтобы США сняли санкции с России и позволили российским банкам занимать деньги, позволили российским компаниям импортировать американские товары, разморозили 300 миллиардов долларов резервов Центрального банка, которые хранятся на Западе.

Это вещи, которые Путин очень хотел бы от Трампа. И вопрос в том, если Трамп даст ему что-то из этого, будет ли он иметь слабый вид. Или, может, он поймет, как сделать все эти вещи, не имея слабого вида. Поэтому сейчас это все витает в воздухе. Не знаю, что произойдет, но это момент большой неопределенности,

– заметил он.

Зарубежный враг Путина номер 1 предположил сценарий, при котором Трамп может сказать, что хочет избежать Третьей мировой войны, хочет мира, избавиться от ненужных войн. Поэтому "американцы не должны это поддерживать", что они якобы должны не позволять Украине бить по России ракетами ATACMS.

"Так он и будет говорить, если выберет эту стратегию. Воспримут ли это люди именно так – все зависит от того, что произойдет с Украиной. Если Украина окажется в катастрофической ситуации, Трамп может выглядеть очень плохо", – считает Уильям Браудер.