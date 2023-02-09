Про це 24 Каналу розповів експерт Defense Express Іван Киричевський. Він підкреслив, що британці можуть передати бажану зброю, але не варто мати завищені очікування, адже далекобійних ракет у Великій Британії не так багато.

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Киричевський припустив, що Британія може передати Україні певну кількість ударних безпілотникків, до яких можна приєднати радянські авіабомби і завдати ударів у глибокий тил противника. Натомість зауважив, що крилаті ракети SCALP та Storm Shadow, які можуть приєднуватися до британських винищувачів, є дефіцитними.

Навряд британці даватимуть нам їх просто так, а інших ударних засобів на велику відстань у британців немає, окрім Tomahawk на підводних човнах британського флоту, але атомні підводні човни точно давати ніхто не буде, наскільки відомо,

– додав Киричевський.

Можливості британських далекобійних ракет

За словами Киричевського, британці бережуть далекобійні ракети для власних військових місій, наприклад, в Іраку чи Афганістані.

"Ці ракети по-своєму хороші. Проблема лиш в тому, що для них потрібен відповідний носій", – додав мовець.

Він згадав версії, що український СУ-24 можна переобладнати для використання таких ракет, але питання в тому, чи залишилася в нас необхідна кількість літаків, аби відволікти їх від іншої воєнної роботи і адаптувати під цю крилату ракету.

Британці, якщо раптом все-таки дадуть нам SCALP або Storm Shadow, все-таки американців з Atacms далеко закинуть, бо навіть в експортній версії ракета SCALP більш далекобійна, до 300 кілометрів, і має більшу масу бойової частини,

– зауважив експерт.

Ще однією перевагою британських ракет є те, що вони розроблялися так, аби російські радари їх не побачили, отже система ППО ворога буде безсилою проти неї, резюмував Киричевський.

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