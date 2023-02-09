Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский. Он подчеркнул, что британцы могут передать желаемое оружие, но не стоит иметь завышенных ожиданий, ведь дальнобойных ракет в Великобритании не так много.

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Киричевский предположил, что Британия может передать Украине определенное количество ударных беспилотников, к которым можно присоединить советские авиабомбы и нанести удары в глубокий тыл противника. Заметил, что крылатые ракеты SCALP и Storm Shadow, которые могут присоединяться к британским истребителям, являются дефицитными.

Вряд ли британцы будут давать нам их просто так, а других ударных средств на большое расстояние у британцев нет, кроме Tomahawk на подлодках британского флота, но атомные подлодки точно давать никто не будет, насколько известно,

– добавил Киричевски.

Возможности британских дальнобойных ракет

По словам Киричевского, британцы берегут дальнобойные ракеты для собственных военных миссий, например, в Ираке или Афганистане.

"Эти ракеты по-своему хорошие. Проблема только в том, что для них нужен соответствующий носитель", – добавил говорящий.

Он вспомнил версии, что украинский СУ-24 можно переоборудовать для использования таких ракет, но вопрос о том, осталось ли у нас необходимое количество самолетов, чтобы отвлечь их от другой военной работы и адаптировать под эту крылатую ракету.

Британцы, если вдруг все-таки дадут нам SCALP или Storm Shadow, все-таки американцев из Atacms далеко забросят, потому что даже в экспортной версии ракета SCALP более дальнобойна, до 300 километров, и имеет большую массу боевой части.

– заметил эксперт.

Еще одним преимуществом британских ракет является то, что они разрабатывались так, чтобы российские радары их не увидели, так что система ПВО врага будет бессильна против нее, резюмировал Киричевский.

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