Об этом 24 Каналу сообщил военный эксперт Игаль Левин. Он уверен, что решение о подготовке украинских пилотов означает, что Украина в этом году получит самолеты.
Смотрите также Зеленский в британском парламенте попросил самолеты для "королей" Украины
Левин подчеркнул, что следует разделять политическое решение и технические возможности военной помощи Украине. Политическое решение разрабатывается прямо сейчас, об этом дискутируют. Технические вопросы тоже уже начали решать, предположил собеседник.
Я почти уверен, что визит Зеленского в Великобританию в значительной степени связан с авиацией. Великобритания будет в этом вопросе флагманом, как произошло и с танками,
– добавил эксперт.
Он убежден, что после Великобритании решение о передаче самолетов будет принято и другими странами.
Какие самолеты может получить Украина
По словам Левина, в первую очередь Украина должна получить самолеты четвертого поколения, например, Eurofigfter и F-16. Ведь подготовка пилотов для освоения F-35 может занять не просто месяцы, а годы. Польша с советского вооружения на F-16 переходила в течение 15 лет.
Когда идет война, конечно, все проходит максимально ускоренно. Пилотов можно подготовить за 6 – 8 месяцев, однако есть неподтвержденная информация, что это началось еще в прошлом году,
– сообщил эксперт.
Он убежден, что если раньше подготовка не началась, то вполне реально до конца этого года подготовить пилотов и наземный персонал для управления и обслуживания западных истребителей.
Зеленский в Великобритании: смотреть видео
Визит Зеленского в Великобританию: что известно
- Около 12:40 по киевскому времени борт с президентом Украины приземлился в Великобритании. Важно, что самолет прибыл в аэропорт Станстед, расположенный на севере Лондона.
- Глава Украины отправился в Вестминстерский дворец. Аплодисменты не прекращались ни на мгновение во время того, как Зеленский шел к трибуне.
- Зеленский подарил спикеру парламента Великобритании шлем пилота.