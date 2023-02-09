Медиа быстро подхватили фразу, произнесенную Зеленским во время своего выступления в парламенте. "У нас есть свобода, дайте крылья, чтобы ее защитить", – глава украинского государства призвал партнеров помочь с истребителями.

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Президент Украины сейчас на первых страницах ведущих британских изданий

Владимир Зеленский, выступая перед британским парламентом 8 февраля, передал спикеру шлем украинского лётчика. На нем было написано: "У нас есть свобода. Дайте нам, пожалуйста, крылья, чтобы ее защитить".

Заголовки с этой фразой и фотографиями Владимира Зеленского пестрят на страницах известных британских изданий. СМИ по-разному интерпретировали слова, написанные на шлеме, однако месседж остался прежним – Украине необходимы боевые самолеты, чтобы защитить свои территории от врага.

В частности, о визите Владимира Зеленского написали следующие медиа:

The Times;

Mirror;

The Guardian;

Daily Mail;

Daily Express;

Metro.



Британские СМИ пишут о визите Владимира Зеленского / Коллаж по телеграммам-канала "Слуга народа"

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Результаты визита Зеленского в Лондон

Президент Украины поделился итогами визита в Лондон 8 февраля. Глава государства и премьер Британии подписали декларацию, направленную на углубление партнерства между странами.

"Мы согласовали мощное количество бронированной техники, поставку дальнобойного оружия и договорились начать подготовку украинских пилотов", – написал президент. Владимир Зеленский заинтриговал, что его визит в Британию получился действительно результативным для Украины.