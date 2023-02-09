Эти 2 позиции являются последними по расширению списка необходимого нашим защитникам вооружения. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт из Израиля Давид Гендельман.
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В списке осталось 2 позиции
Гендельман предположил, что заявление Соединенных Штатов о поставках управляемых бомб GLSDB может быть первым шагом к долгожданной передаче баллистических ракет ATACMS. Однако даже если партнеры примут решение только о предоставлении Украине авиации – это также будет хорошей новостью.
Из-за того, что уже не так много осталось позиций о которых можно говорить – дальнобойное вооружение и авиация – (партнеры – 24 Канал) будут вынуждены говорить о них,
– сказал военный эксперт.
По его словам, что касается расширения списка вооружения, то здесь уже не о чем говорить – можно только обсуждать увеличение количества оружия, предоставляемого нашему государству. Следовательно, у партнеров нет другого выхода, как говорить о поставках дальнобойного вооружения и авиации.
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В ОПУ заявили, что вопрос дальнобойного оружия и авиации уже решен
В Офисе Президента сообщили, что вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины может быть решен. Однако какое оружие и самолеты согласились предоставить нам партнеры пока неизвестно.
Что интересно, сначала глава Офиса президента Андрей Ермак четко написал, что "вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен". Однако впоследствии он отредактировал сообщение и сейчас оно выглядит так:
"Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины, похоже, может быть решен. Детали чуть позже. Ау, болото, что с лицом?", – написал Ермак.
Авиация и дальнобойное вооружение для Украины: последние новости
- Владимир Зеленский сообщил, что есть положительные решения по поставке Украине истребителей. Однако пока подробностей не будет, чтобы Россия находилась в неизвестности. Кроме того, после визита в Британию Украина приблизилась к решению о дальнобойном оружии.
- Впрочем, военный эксперт Иван Киричевский подчеркнул, что британцы могут передать нашему государству желанное оружие, но не стоит иметь завышенных ожиданий, ведь дальнобойных ракет в Великобритании не так много.
- Киричевский предположил, что Британия может передать ударные беспилотники, к которым можно присоединить советские авиабомбы и наносить удары в глубокий тыл противника.
- В Польше заявили, что готовы предоставить нам истребители, однако нужно, чтобы другие страны Североатлантического альянса сначала приняли такие же решения. Очевидно, что Варшава опасается принимать такое решение первой среди других членов НАТО.