Эти 2 позиции являются последними по расширению списка необходимого нашим защитникам вооружения. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт из Израиля Давид Гендельман.

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В списке осталось 2 позиции

Гендельман предположил, что заявление Соединенных Штатов о поставках управляемых бомб GLSDB может быть первым шагом к долгожданной передаче баллистических ракет ATACMS. Однако даже если партнеры примут решение только о предоставлении Украине авиации – это также будет хорошей новостью.

Из-за того, что уже не так много осталось позиций о которых можно говорить – дальнобойное вооружение и авиация – (партнеры – 24 Канал) будут вынуждены говорить о них,

– сказал военный эксперт.

По его словам, что касается расширения списка вооружения, то здесь уже не о чем говорить – можно только обсуждать увеличение количества оружия, предоставляемого нашему государству. Следовательно, у партнеров нет другого выхода, как говорить о поставках дальнобойного вооружения и авиации.

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В ОПУ заявили, что вопрос дальнобойного оружия и авиации уже решен

В Офисе Президента сообщили, что вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины может быть решен. Однако какое оружие и самолеты согласились предоставить нам партнеры пока неизвестно.

Что интересно, сначала глава Офиса президента Андрей Ермак четко написал, что "вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен". Однако впоследствии он отредактировал сообщение и сейчас оно выглядит так:

"Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины, похоже, может быть решен. Детали чуть позже. Ау, болото, что с лицом?", – написал Ермак.

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