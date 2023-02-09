Про те, що Україні погодились надати винищувачі та далекобійну зброю, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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Україна отримає винищувачі та далекобійну зброю

Глава ОП чітко написав, що "питання далекобійної зброї та винищувачів для України вже вирішене". Поки що він не розкрив подробиць, проте пообіцяв, що деталі будуть трохи згодом.

Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. Деталі трохи згодом. Ау, болото, що з обличчям?,

– написав Єрмак.

Отже, яку саме зброю й винищувачі та у яких кількостях погодились надати нам партнери українцям повідомлять згодом.