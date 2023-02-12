Однако позже правдивые публикации на сайте издания удалили. Об этом пишут российские СМИ, информирует 24 Канал.

Кстати Российские пропагандисты фантазируют, что Leopard 2 уже в Украине

РосСМИ обнародовали правду о войне

Так, заголовки в соответствующих материалах были такие:

"Крым – Украина. Россия обязана вернуть полуостров"

"Россия стала жертвой оккупации путинским режимом"

"Российская Федерация совершила преступления в Буче, Изюме и Гостомеле"

"Кремлевский режим выпустил заключенных с оружием"

"Мир не наступает из-за Путина: Зеленский подписал указ о запрете на переговоры лично с Путиным"

"Пытки над Навальным: как в российских тюрьмах обращаются с политзаключенными"



Публикации на сайте "Комсомольской правды" / Скриншот

К тому же публикации начинались со слов: "Материал не согласован с редакцией "Комсомольской правды", направлен на разоблачение лжи кремлевского режима во главе с кровавым диктатором Путиным и его стаи циничных воров у власти, совершивших геноцид мирного народа в Украине".

Как оказалось, эти материалы публиковал редактор "Комсомольской правды" Владимир Романенко. Он заявил, что против войны в Украине и в сентябре 2022 года согласился работать в издании, потому что ему нужны деньги.

Позже выпускающая редактор Владимира заблокировала его в телеграме.

Для меня такой шаг – это скачок в бездну. Я ищу какую-нибудь работу, накоплений особо не осталось. Но воспринимаю это как искупление вины. Остаться без работы – по-моему, соразмерная плата за то, что я врал. Прошу прощения у жителей Украины за то, что участвовал во всем этом. Мое высказывание – о том, что и в пропаганде есть люди, еще сопротивляющиеся,

– сказал журналист.

Он надеется, что сотрудники других прокремлевских СМИ заметят его поступок.

Ложь пропагандистов