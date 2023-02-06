Соответствующее видео распространил Борис Рожин – на нем изображен прототип роботехнического комплекса, разрабатывающий "фонд перспективных исследований" при правительстве России.

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Очередная пропаганда России

Однако на обнародованных кадрах – не ангар "где-то в Донбассе", а гаражи в Таганроге, вблизи корпуса "Южного Федерального Университета", кафедры механики и "Фонда содействия инновациям", отмечают в Центре национального сопротивления.

Участие "Маркера" в войне против Украины является очередной фантазией российских пропагандистов, которой пытаются поднять мораль россиянам,

– говорится в сообщении.

Скриншот

Россия "хочет воевать" с танками Leopard в Таганроге

Западным журналистам удалось установить, что 4 единицы "Маркеров" враг опрокинул в российский город Таганрог. Хотя кремлевская пропаганда кричала, что работы действительно "прибыли на линию столкновения".

В Defence express констатировали, что эта новость начала распространяться враждебными средствами массовой информации после того, как Германия дала добро на поставку танков Leopard в Украину, а США объявили о предоставлении нашему государству танков M1 Abrams.

Однако западные аналитики констатировали, что на видео, опубликованном Рогозином, заметны "определенные детали". Если на них обратить внимание, то можно сделать вывод, что Россия взялась воевать с западными танками на территории своего же государства. А именно – в Таганроге.

Фейки русской пропаганды