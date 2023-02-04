Собственно, речь идет о противотанковых работах "Маркер". Западным журналистам удалось установить, что четыре единицы этой военной техники враг перебросил в российский город Таганрог. Хотя кремлевская пропаганда кричала, что работы "прибыли на линию столкновения".

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Как оккупанты "ошиблись адресом"

В Defence express констатировали, что эта новость начала распространяться враждебными средствами массовой информации после того, как Германия дала добро на поставку танков Leopard в Украину, а США объявили о предоставлении нашему государству танков M1 Abrams.

Одним из главных средств поражения западных танков станет противотанковый робот "Маркер",

– сказал одиозный глава Роскосмоса Рогозин.

Через некоторое время подконтрольные Кремлю медиа написали, что уже 4 таких единицы военной техники прибыли в Донецкую область.



Публикация в российском СМИ по поводу "прибытия" 4 роботов на Донбасс / Скриншот с сайта вражеского медиа

Однако западные аналитики констатировали, что на видео, опубликованном Рогозином, заметны "определенные детали". Если на них обратить внимание, то можно сделать вывод, что Россия взялась воевать с западными танками на территории своего же государства. А именно – в Таганроге.

На видео заметна табличка с надписью "Таганрогский трамвай". Ее наличие где-нибудь на Донбассе вызывало бы по меньшей мере удивление,

– отметили в Defence express.

Лживое видео Рогозина о прибытии "Маркеров" на Донбасс: смотрите ролик

Российская пропаганда ежедневно производит фейки

Следует сказать, что подобные инциденты не новость. Кремль ежедневно создает и распространяет ложную информацию для того, чтобы вызвать страх и другие деструктивные эмоции у уязвимых людей.

В частности, недавно в СМИ появилась информация, что Вашингтон якобы предлагал России "мир в обмен на украинские территории". По мнению политолога Валентина Гладких, это полная чушь.

Кроме того, можно встретить в сети сообщения о том, что Купянск на Харьковщине воины Вооруженных Сил "сдали" россиянам. Это опровергли даже в Национальной полиции региона, подчеркнув, что следует всегда брать информацию из официальных источников.



Как не поддаваться ИПСО оккупанта / Картинка 24 Канала