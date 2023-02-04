Власне, йдеться про протитанкові роботи "Маркер". Західним журналістам вдалось встановити, що 4 одиниці цієї військової техніки ворог перекинув в російське місто Таганрог. Хоча кремлівська пропаганда волала, що роботи насправді "прибули на лінію зіткнення".

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Як окупанти "помилились адресою"

У Defence express констатували, що ця новина почала поширюватись ворожими засобами масової інформації після того, як Німеччина дала добро на постачання танків Leopard в Україну, а США оголосили про надання нашій державі танків M1 Abrams.

Одним з головних засобів ураження західних танків стане протитанковий робот "Маркер",

– сказав одіозний глава Роскосмосу Рогозін.

Через деякий час підконтрольні Кремлю медіа написали, що уже 4 таких одиниці військової техніки прибули в Донецьку область.



Публікація в російському ЗМІ щодо "прибуття" 4 роботів на Донбас / Скриншот зі сайту ворожого медіа

Проте західні аналітики констатували, що на відео, яке опублікував Рогозін, помітні "певні деталі". Якщо на них звернути увагу, то можна дійти до висновку, що Росія взялася воювати зі західними танками на території своєї ж держави. А саме – у Таганрогу.

На відео помітна табличка з написом "Таганрозький трамвай". Її наявність де-небудь на Донбасі викликала б щонайменше здивування,

– зазначили в Defence express.

Брехливе відео Рогозіна про прибуття "Маркерів" на Донбас: дивіться ролик

Російська пропаганда щодня продукує фейки

Слід сказати, що подібні інциденти не є новиною. Кремль щодня створює та поширює неправдиву інформацію для того, аби викликати страх та інші деструктивні емоції у вразливих до цього людей.

Зокрема, не так давно у ЗМІ з'явилась інформація, що Вашингтон начебто пропонував Росії "мир в обмін на українські території". На думку політолога Валентина Гладких, це повна нісенітниця.

Окрім того, можна натрапити у мережі на повідомлення про те, що Куп'янськ на Харківщині вояки Збройних Сил "здали" росіянам. Це спростували навіть у Національній поліції регіону, наголосивши, що слід завжди брати інформацію з офіційних джерел.



Як не піддаватись ІПСО окупанта / Картинка 24 Каналу