Про це 24 Каналу сказав політолог Валентин Гладких. Він наголосив, що війна триває, зокрема і в інформаційному просторі, а росіяни будуть продовжувати вкидати подібні тези через різні ЗМІ.
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Це стане прецедентом
Гладких зазначив, що для США принципово недопустимим є те, що одна держава використовує свою армію, щоб досягти якихось політичних цілей в іншій країні. Тож це вже не питання територіальної цілісності й державного суверенітету України. Це питання про світоустрій, про світовий порядок.
Проблема зараз не вирішується територіальними поступками, бо це прецедент,
– зауважив політолог.
За його словами, якщо Росія вийде з цієї війни з якимись здобутками, а путінський режим не буде покараний – це поганий прецедент, який потягне за собою ланцюгову реакцію в багатьох інших частинах землі.
Росіяни й надалі вкидатимуть подібні тези
Він виключає, що такі розмови могли лунати. Нині позиція України чітко окреслена президентом Володимиром Зеленським у формулі миру, де чітко прописано відновлення територіальної й державного суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів, після чого буде відбудова та покарання винних.
І ця формула, наголосив політолог, нині підтримується в світі по суті всіма, за винятком відверто маргінальних і подекуди терористичних режимів таких, як путінський в Росії.
Тому торгувати територією – не можна. Тим паче після того, скільки вони (США – 24 Канал) сюди інвестували вже своїх зусиль – як дипломатичних, так і фінансових інструментів дуже багато задіяно. Ну і військово-технічна допомога,
– зауважив Гладких.
Він наголосив, що війна триває, зокрема і в інформаційному просторі. Тому подібні тези росіяни будуть продовжувати вкидати через різні ЗМІ. Натомість довіряти можна лише офіційній інформації.
Що відомо про російську пропаганду: коротко
- Російські пропагандисти вкидають багато фейків та маніпулятивних тез і шукають різні точки вкиду. Серед них є традиційні медіа, сайти-сміттярки, псевдоексперти, You Tube, а також месенджери. Як наголошує медіаекспертка та фактчекерка Альона Романюк, фейк не шкідливий, допоки його не починають масово поширювати.
- Відомі випадки, коли російські загарбники викрадали український дітей та депортували їх на окуповані території або до Росії. Згодом пропагандисти маніпулювати цими малюками.
- Поки тисячі окупантів стають добривом для української землі, російські пропагандисти продовжують розповідати про "вєлічіє Расії" і пробивати нове дно. Нещодавно Маргаріта Симоньян поділилася настільки відбитим анекдотом, що можна відчути "іспанський сором".