Про це розповіла юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська на брифінгу, інформує 24 Канал. За її словами, багато дітей депортували на території квазіреспублік.

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Як повідомила Рашевська, діти стали жертвами фактичної зміни. Їх депортували у сиротинці так званих недореспублік "ЛНР/ДНР".

Ці діти не пам’ятають Україну. Вони говорять про так званих "українських міфічних нацистів", що вони будуть їх ґвалтувати та вбивати. Це їм втаскували у голову протягом 8 років,

– розповіла юристка.

Рашевська наголосила, що Україні потрібно повертати дітей з їхніми найкращими інтересами та у складі української нації.

"Тут потрібно розуміти, що нікого не треба об’єднувати у групи. У нас немає самоцілі просто порушити права дітей, аби тільки вони тут були", – додала юристка.

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