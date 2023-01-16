Про це розповіла юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська на брифінгу, інформує 24 Канал. За її словами, багато дітей депортували на території квазіреспублік.
Зверніть увагу Росіяни викрали дітей з Херсона і перевезли їх на інші окуповані території
Як російська пропаганда маніпулює викраденими дітьми
Як повідомила Рашевська, діти стали жертвами фактичної зміни. Їх депортували у сиротинці так званих недореспублік "ЛНР/ДНР".
Ці діти не пам’ятають Україну. Вони говорять про так званих "українських міфічних нацистів", що вони будуть їх ґвалтувати та вбивати. Це їм втаскували у голову протягом 8 років,
– розповіла юристка.
Рашевська наголосила, що Україні потрібно повертати дітей з їхніми найкращими інтересами та у складі української нації.
"Тут потрібно розуміти, що нікого не треба об’єднувати у групи. У нас немає самоцілі просто порушити права дітей, аби тільки вони тут були", – додала юристка.
Окупанти крадуть українських дітей: що відомо
- Росіяни продовжують красти дітей з Херсонщини. Зокрема, вихованців дитбудинку в Олешках загарбники вивезли у психлікарню в тимчасово окупованому Криму.
- Раніше стало відомо, що окупанти вивозять дітей нібито подалі від бойових дій, але насправді йдеться про примусове розділення родин із батьками, якщо останні взагалі залишилися серед живих.
- Колишній військовий ЗСУ, який у 2014 році перейшов на бік окупантів, у березні минулого року з 3 окупантами викрав і вивіз у Білорусь українську дитину.
- До речі, Росія вдавалася до масових викрадень дітей не лише у 2022 році, а фактично з початком вторгнення до України у 2014 році. Найвідомішою викрадачкою українських дітей, крім Львової-Бєлової, є сумнозвісна Єлізавєта Глінка, так звана "Доктор Ліза".