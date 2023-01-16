Об этом рассказала юристка Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская на брифинге, информирует 24 Канал. По ее словам, многих детей депортировали на территории квазиреспублик.

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Как сообщила Рашевская, дети стали жертвами фактических изменений. Их депортировали в приюты так называемых недореспублик "ЛНР/ДНР".

Эти дети не помнят Украину. Они говорят о так называемых "украинских мифических нацистах", что они будут их насиловать и убивать. Это им втаскивали в голову в течение 8 лет,

– рассказала юристка.

Рашевская подчеркнула, что Украине нужно возвращать детей с их лучшими интересами и в составе украинской нации.

"Здесь нужно понимать, что никого не нужно объединять в группы. У нас нет самоцели просто нарушить права детей, лишь бы они здесь были", – добавила юристка.

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