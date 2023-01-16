Об этом рассказала юристка Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская на брифинге, информирует 24 Канал. По ее словам, многих детей депортировали на территории квазиреспублик.
Обратите внимание Россияне похитили детей из Херсона и перевезли их на другие оккупированные территории
Как российская пропаганда манипулирует похищенными детьми
Как сообщила Рашевская, дети стали жертвами фактических изменений. Их депортировали в приюты так называемых недореспублик "ЛНР/ДНР".
Эти дети не помнят Украину. Они говорят о так называемых "украинских мифических нацистах", что они будут их насиловать и убивать. Это им втаскивали в голову в течение 8 лет,
– рассказала юристка.
Рашевская подчеркнула, что Украине нужно возвращать детей с их лучшими интересами и в составе украинской нации.
"Здесь нужно понимать, что никого не нужно объединять в группы. У нас нет самоцели просто нарушить права детей, лишь бы они здесь были", – добавила юристка.
Оккупанты воруют украинских детей: что известно
- Россияне продолжают воровать детей из Херсонской области. В частности, воспитанников детдома в Алешках захватчики вывезли в психушку во временно оккупированном Крыму.
- Ранее стало известно, что оккупанты вывозят детей якобы подальше от боевых действий, но на самом деле речь идет о принудительном разделении семей с родителями, если последние вообще остались в живых.
- Бывший военный ВСУ, который в 2014 году перешел на сторону оккупантов, в марте прошлого года с 3 оккупантами похитил и вывез в Беларусь украинского ребенка.
- Кстати, Россия прибегала к массовым похищениям детей не только в 2022 году, а фактически с началом вторжения в Украину в 2014 году. Самой известной похитительницей украинских детей, кроме Львовой-Беловой, является печально известная Елизавета Глинка, так называемая "Доктор Лиза".