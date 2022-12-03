Подростку, к счастью, уже удалось вернуть домой. Прокуратура объявила эксвоенному подозрение в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны.

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Угрожали убийством и телесными: несовершеннолетнего вывезли в детдом в Беларусь

В Офисе Генпрокурора рассказали, как военный-предатель незаконно вывез украинского ребенка в белорусский детдом. По данным следствия, подозреваемый служил ранее в рядах Вооруженных Сил Украины в Севастополе.

В феврале 2014 года он изменил Украине и перешел на сторону врага. В 2022 году военный преступник пересек границу Украины для участия в полномасштабной войне против нее.

В марте, совместно с еще тремя оккупантами, мужчина похитил и вывез за пределы страны двух жителей оккупированной территории Киевщины. Среди задержанных был ребенок.

Угрожая убийством и нанесением телесных повреждений, пострадавших перевезли в Республику Беларусь. Несовершеннолетний парень был помещен в детский дом в городе Мозырь, а другой пострадавший переправлен на территорию России,

– объяснили у генпрокурора.

По состоянию на сегодняшний день несовершеннолетнего парня удалось освободить и вернуть обратно в Украину. Эксвоенный обвиняется в госизмене и нарушении законов и обычаев войны.

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