Подростку, к счастью, уже удалось вернуть домой. Прокуратура объявила эксвоенному подозрение в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны.
Читайте также Более 10 тысяч украинских детей оккупанты планируют вывезти в Россию
Угрожали убийством и телесными: несовершеннолетнего вывезли в детдом в Беларусь
В Офисе Генпрокурора рассказали, как военный-предатель незаконно вывез украинского ребенка в белорусский детдом. По данным следствия, подозреваемый служил ранее в рядах Вооруженных Сил Украины в Севастополе.
В феврале 2014 года он изменил Украине и перешел на сторону врага. В 2022 году военный преступник пересек границу Украины для участия в полномасштабной войне против нее.
В марте, совместно с еще тремя оккупантами, мужчина похитил и вывез за пределы страны двух жителей оккупированной территории Киевщины. Среди задержанных был ребенок.
Угрожая убийством и нанесением телесных повреждений, пострадавших перевезли в Республику Беларусь. Несовершеннолетний парень был помещен в детский дом в городе Мозырь, а другой пострадавший переправлен на территорию России,
– объяснили у генпрокурора.
По состоянию на сегодняшний день несовершеннолетнего парня удалось освободить и вернуть обратно в Украину. Эксвоенный обвиняется в госизмене и нарушении законов и обычаев войны.
Обратите внимание Хотят здоровых и возвращают больных: Лисянский сообщил ужасные факты депортации детей в Россию
Оккупанты похитили из Херсонской области примерно тысячу детей
- Во время оккупации территорий Херсонщины захватчики депортировали в Россию около тысячи украинских детей. Об этом рассказала руководительница Херсонской городской военной администрации Галина Луговая.
- Она объяснила, что оккупанты похитили детей и увезли якобы "на оздоровление" на левый берег. По ее словам, россияне также депортировали всех детей из местных детских домов.
- Сейчас прокуратура, СБУ и полиция устанавливают, где враг может держат несовершеннолетних. Узнать точное количество похищенных, к сожалению, пока невозможно.