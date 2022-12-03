Підлітка, на щастя, вже вдалося повернути додому. Прокуратура оголосила ексвійськовому підозру у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни.

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Погрожували вбивством та тілесними: неповнолітнього вивезли у дитбудинок в Білорусь

У Офісі Генпрокурора розповіли, як військовий-зрадник незаконно вивіз українську дитину до білоруського дитбудинку. За даними слідства, підозрюваний служив раніше в лавах Збройних Сил України у Севастополі.

У лютому 2014 року він зрадив Україну та перейшов на сторону ворога. У 2022 році військовий злочинець перетнув кордон України для участі у повномасштабній війні проти неї.

У березні, спільно зі ще 3 окупантами, чоловік викрав і вивіз за межі країни двох жителів окупованої території Київщини. Серед затриманих була дитина.

Погрожуючи вбивством та нанесенням тілесних ушкоджень, потерпілих перевезли до Республіки Білорусь. Неповнолітнього хлопця було поміщено до дитячого будинку в місті Мозирь, а іншого потерпілого переправлено на територію Росії,

– пояснили у генпрокурора.

Станом на зараз неповнолітнього хлопця вдалося визволити й повернути назад в Україну. Ексвійськового звинувачують у держзраді та порушенні законів і звичаїв війни.

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