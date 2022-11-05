Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он также обнародовал фото соответствующего приказа оккупантов.

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Россияне вывезли детей из Херсона в крымскую психушку

Лубинец подчеркнул, что оккупационные власти Херсонщины продолжают нарушать Конвенцию ООН о правах ребенка и Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны.

Незаконный директор детского учреждения совершает открытый геноцид и депортирует детей Украины на временно оккупированную территорию АР Крым,

– добавил уполномоченный ВР по правам человека.

Лубинец отметил, что получил проверенную информацию об очередном вывозе воспитанников КЗ "Олешкивского детского дома интерната" Херсонского областного совета в Клиническую психбольницу в Симферопольском районе. Речь идет о 12 детях в возрасте от 9 до 17 лет.

"Такие преступные действия россияне подтверждают своими несуразными приказами. Обращаюсь в правоохранительные органы по данному факту для фиксации очередного преступления России", – заявил омбудсмен.

Обратите внимание! Если вам стало известно о подобных преступлениях оккупантов, обращайтесь в Офис омбудсмена по номерам 0800-50-17-20 (бесплатно) и 044-299-74-08. Также можно написать на электронную почту hotline@ombudsman.gov.ua



Оккупанты вывезли детей в психушку в Крыму / Фото Дмитрия Лубинца

Оккупанты похищают украинских детей

С начала полномасштабной войны россияне вывозят детей с оккупированных территорий. Только в Мариуполе оккупанты похитили не менее полтысячи несовершеннолетних украинцев.

В Херсонской области родители также не могут разыскать детей. Их захватчики вывезли в лагерь во временно оккупированном Крыму. Когда родители решили забрать детей оттуда, оказалось, что их там нет.

Россияне прикрываются отговорками о том, что увозят детей "как можно дальше от боевых действий". Однако на самом деле они цинично их похищают.

По данным источников 24 канала в спецслужбах, оккупанты разлучают семьи, чтобы наказать взрослых за проукраинские взгляды. Кроме того, они вывозят детей тех, кого замучили или просто убили.

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