Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он также обнародовал фото соответствующего приказа оккупантов.
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Россияне вывезли детей из Херсона в крымскую психушку
Лубинец подчеркнул, что оккупационные власти Херсонщины продолжают нарушать Конвенцию ООН о правах ребенка и Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны.
Незаконный директор детского учреждения совершает открытый геноцид и депортирует детей Украины на временно оккупированную территорию АР Крым,
– добавил уполномоченный ВР по правам человека.
Лубинец отметил, что получил проверенную информацию об очередном вывозе воспитанников КЗ "Олешкивского детского дома интерната" Херсонского областного совета в Клиническую психбольницу в Симферопольском районе. Речь идет о 12 детях в возрасте от 9 до 17 лет.
"Такие преступные действия россияне подтверждают своими несуразными приказами. Обращаюсь в правоохранительные органы по данному факту для фиксации очередного преступления России", – заявил омбудсмен.
Оккупанты вывезли детей в психушку в Крыму / Фото Дмитрия Лубинца
Оккупанты похищают украинских детей
- С начала полномасштабной войны россияне вывозят детей с оккупированных территорий. Только в Мариуполе оккупанты похитили не менее полтысячи несовершеннолетних украинцев.
- В Херсонской области родители также не могут разыскать детей. Их захватчики вывезли в лагерь во временно оккупированном Крыму. Когда родители решили забрать детей оттуда, оказалось, что их там нет.
- Россияне прикрываются отговорками о том, что увозят детей "как можно дальше от боевых действий". Однако на самом деле они цинично их похищают.
- По данным источников 24 канала в спецслужбах, оккупанты разлучают семьи, чтобы наказать взрослых за проукраинские взгляды. Кроме того, они вывозят детей тех, кого замучили или просто убили.
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