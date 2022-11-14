Про це журналістам 24 каналу розповіли джерела у спецслужбах. Зараз малеча перебуває в одному з пансіонатів Бердянська, що у Запорізькій області.

Важливо Окупанти на Херсонщині крадуть усе, до чого дотягуються: що відомо про нові "накази" росіян

Як кажуть джерела спецслужбах, цей пансіонат належить місцевому "меру". До нього привезли багато маленьких дітей із Херсона. Персонал налякали та взяли з них розписки про нерозголошення. По всій території виставили озброєну охорону, а також ввели режим перепусток.

Звідки окупанти викрали дітей та чи є в них батьки – наразі невідомо. Ще влітку російські телеканали та онлайн-медіа розповідали про те, що дітей з окупованих українських міст та сіл вивозять до російських таборів. Нібито на оздоровлення. Однак далеко не всім батькам вдається повернути дітей додому.

Навіщо це ворогу

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що загарбники сотнями вивозять неповнолітніх на свої землі. За його словами, росіяни розпочали вивозити українських дітей, тому що до них прив'язані батьки. Вочевидь, у планах окупантів зробити так, щоб потім батьки поверталися за своїми дітлахами в Росію і не могли виїхати з території ворожої держави.

Зверніть увагу! Радник постпредства України при ООН Сергій Дворник ще у травні заявив, що країна-агресор примусово вивезла до себе 230 тисяч українських дітей. Росія це робить для того, щоб знищити націю.

Олена Зеленська розплакалась, згадуючи загиблих у війні дітей: дивіться відео