Загалом Росія вже депортувала понад 1,4 мільйона українців. Про це заявив радник постпредства України при ООН Сергій Дворник під час засідання Радбезу 25 травня.

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Викрадення щонайменше 230 тисяч українських дітей в числі 1,4 мільйона громадян України, насильно депортованих до Росії, є злочином, спрямованим на знищення української нації шляхом позбавлення її молодих поколінь, що є сучасним проявом колоніалізму,

– наголосив Дворник.

Радник розповів, що внаслідок ракетних та артилерійських обстрілів українських міст загинули десятки тисяч мирних жителів та багато зазнали поранення.

Мільйони громадян були змушені покинути свої домівки. Багато з них російські окупанти зруйнували повністю. Людей, що повністю втратили житло, налічується майже 220 тисяч.

Від війни змушені були тікати щонайменше 14, 5 мільйона людей, серед них – 8 мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами, а 6,5 мільйона виїхали з України як біженці.

Ми не сумніваємося, що в російських воєнних стратегіях ця криза біженців була передбачена як один з успішних результатів війни. Так само як і продовольча криза,

– каже Сергій Дворник.

Радник України при ООН додає, що росіяни не врахували один важливий фактор. Країна-агресор недооцінила сусідів та друзів України, які не припиняють допомагати біженцям і переселенцям.

За словами Дворника, Росія цілеспрямовано нападає на українське цивільне населення. Це є їхньою воєнною стратегією в стилі нацизму.

Серед злочинів, що Росія цинічно чинить в Україні є: вбивства, тортури, незаконні затримання, депортація, позбавлення прав власності, напади на цивільних, конфіскація зерна в місцевих, пограбування та інше.

Дані про депортацію дітей від ОП

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що російські терористи вивезли у свою країну понад 232 тисячі українських дітей.

Більш ніж 2 тисячі неповнолітніх або втратили батьків, або їх з ними примусово розлучили.

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