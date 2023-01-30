Про це 24 Каналу розповіла медіаекспертка та фактчекерка Альона Романюк. На її думку, такі наративи пропаганди країни-агресорки спрямовані на мобілізацію внутрішнього потенціалу всередині Росії, а також на те, щоб залякати росіян, викликати у них ще більший страх і далі продовжувати кидати мобілізованих на фронт.

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Російська пропаганда намагається розсварити українців

За її словами, російська пропаганда – багатолика, вона – багатоголова гідра. Адже на іншу частину російської аудиторії вона спрямовує інші наративи: "ми перемагаємо", "треба ще трохи дотиснути" тощо.

Російська пропаганда на росіян діє одними меседжами. На українських громадян вона спрямовує зовсім інші методи, і зараз намагається розсварити нас між собою,

– вважає медіаекспертка.

Вона зазначила, що пропагандисти використовують контроверсійні теми, на які у суспільстві існують неоднозначні відповіді. Також вони максимально поширюють зраду, або ворожнечу між людьми.

Частину конфліктів в соцмережах підживлюють боти

"Згадайте, які конфлікти точилися у соцмережах: ставити чи ні ялинку на Новий рік. Частина цих конфліктів підживлювалась штучно ботами задля того, щоб розпалювати емоції, злість, лють. Закидали теми, мовляв, на фронті хлопці гинуть, а хтось ялинки ставить", – наголосила вона.

Медіаекспертка підкреслила, що такими меседжами нас намагаються загнати в безвихідне становище, з якого немає правильного виходу.

"Насправді, війна торкнулась майже кожного українця. І військові воюють на фронті зокрема задля того, щоб в тилу продовжувалось життя, діти раділи і люди могли нормально жити наскільки це можливо в теперішніх умовах", – зауважила Романюк.

Фейк не шкідливий, поки він не поширений

За її словами, російські пропагандисти вкидають багато фейків і маніпулятивних тез і шукають різні точки вкиду. Серед них є традиційні медіа, сайти-сміттярки, псевдоексперти, You Tube, а також месенджери.

Питання в тому, що спрацює. Фейк не шкідливий до того часу, поки його не починають масово поширювати й поки в нього не починають вірити, як у правду. Тому дуже важливо, щоб українці перш ніж поширити якусь інформацію, яка надійшла у месенджері, сказали собі "стоп" і поставили запитання: звідки ця інформація?

– зазначила вона.

Фактчекерка вважає, що перед тим, як поширювати будь-яку інформацію у месенджері, важливо пам'ятати, що ми живемо в умовах війни: прилетіти ракета може будь куди і будь-коли – немає жодного безпечного місця. Від ворога можна чекати будь-чого і його дії неможливо передбачити.

"Ми маємо бути готові до будь-чого, а розповсюджувати панічні настрої сенсу немає. Краще випити чаю, ніж поширювати чергову чутку, яка може бути спрямована на дискредитацію нашої влади, військових, волонтерів або на поширення паніки" – підкреслила вона.

Як протистояти російській пропаганді: дивіться відео

"Цифровий детокс"

Пропаганда може пригнічувати українців і її наративи можуть вганяти в паніку або в тривогу. За словами медіаекспертки, налаштувати себе всупереч російській пропаганді допомагає "цифровий детокс". Треба виходити з інформаційного простору, йти в реальне життя, займатися улюбленими справами і зустрічатися з друзями.

"Рекомендую не читати новини 24/7, а вибрати для цього годину зранку, пів години в обід і годину ввечері. Тоді ми маємо час для відновлення: коли ви почули якусь шокуючу новину і емоційно на неї відреагували, потрібен час, щоб сприйняти її раціонально. І тоді ми розуміємо, що все не зовсім так, як нас намагаються переконати", – резюмувала Альона Романюк.

Фейки від російської пропаганди