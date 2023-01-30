Про це 24 Каналу розповіла медіаекспертка та фактчекерка Альона Романюк. На її думку, такі наративи пропаганди країни-агресорки спрямовані на мобілізацію внутрішнього потенціалу всередині Росії, а також на те, щоб залякати росіян, викликати у них ще більший страх і далі продовжувати кидати мобілізованих на фронт.
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Російська пропаганда намагається розсварити українців
За її словами, російська пропаганда – багатолика, вона – багатоголова гідра. Адже на іншу частину російської аудиторії вона спрямовує інші наративи: "ми перемагаємо", "треба ще трохи дотиснути" тощо.
Російська пропаганда на росіян діє одними меседжами. На українських громадян вона спрямовує зовсім інші методи, і зараз намагається розсварити нас між собою,
– вважає медіаекспертка.
Вона зазначила, що пропагандисти використовують контроверсійні теми, на які у суспільстві існують неоднозначні відповіді. Також вони максимально поширюють зраду, або ворожнечу між людьми.
Частину конфліктів в соцмережах підживлюють боти
"Згадайте, які конфлікти точилися у соцмережах: ставити чи ні ялинку на Новий рік. Частина цих конфліктів підживлювалась штучно ботами задля того, щоб розпалювати емоції, злість, лють. Закидали теми, мовляв, на фронті хлопці гинуть, а хтось ялинки ставить", – наголосила вона.
Медіаекспертка підкреслила, що такими меседжами нас намагаються загнати в безвихідне становище, з якого немає правильного виходу.
"Насправді, війна торкнулась майже кожного українця. І військові воюють на фронті зокрема задля того, щоб в тилу продовжувалось життя, діти раділи і люди могли нормально жити наскільки це можливо в теперішніх умовах", – зауважила Романюк.
Фейк не шкідливий, поки він не поширений
За її словами, російські пропагандисти вкидають багато фейків і маніпулятивних тез і шукають різні точки вкиду. Серед них є традиційні медіа, сайти-сміттярки, псевдоексперти, You Tube, а також месенджери.
Питання в тому, що спрацює. Фейк не шкідливий до того часу, поки його не починають масово поширювати й поки в нього не починають вірити, як у правду. Тому дуже важливо, щоб українці перш ніж поширити якусь інформацію, яка надійшла у месенджері, сказали собі "стоп" і поставили запитання: звідки ця інформація?
– зазначила вона.
Фактчекерка вважає, що перед тим, як поширювати будь-яку інформацію у месенджері, важливо пам'ятати, що ми живемо в умовах війни: прилетіти ракета може будь куди і будь-коли – немає жодного безпечного місця. Від ворога можна чекати будь-чого і його дії неможливо передбачити.
"Ми маємо бути готові до будь-чого, а розповсюджувати панічні настрої сенсу немає. Краще випити чаю, ніж поширювати чергову чутку, яка може бути спрямована на дискредитацію нашої влади, військових, волонтерів або на поширення паніки" – підкреслила вона.
Як протистояти російській пропаганді: дивіться відео
"Цифровий детокс"
Пропаганда може пригнічувати українців і її наративи можуть вганяти в паніку або в тривогу. За словами медіаекспертки, налаштувати себе всупереч російській пропаганді допомагає "цифровий детокс". Треба виходити з інформаційного простору, йти в реальне життя, займатися улюбленими справами і зустрічатися з друзями.
"Рекомендую не читати новини 24/7, а вибрати для цього годину зранку, пів години в обід і годину ввечері. Тоді ми маємо час для відновлення: коли ви почули якусь шокуючу новину і емоційно на неї відреагували, потрібен час, щоб сприйняти її раціонально. І тоді ми розуміємо, що все не зовсім так, як нас намагаються переконати", – резюмувала Альона Романюк.
Фейки від російської пропаганди
- Російські окупанти намагаються всіляко розхитувати ситуацію в Україні різними маніпуляціями. За словами речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, тема з Придністров'ям вже затихла, однак вони "підіймають" старі-нові фейки і перемкнулися на маніпуляції з наступом з Білорусі.
- Що б не відбувалося на фронті, росіяни впевнено продовжують створювати все безглуздіші фейки про свої "успіхи". Однак пропагандисти та виробники фейків трохи перестаралися. Вони створили фейк про знищений під Соледаром американський танк, усередині якого був афроамериканець. Та от біда – США ще не надають такої зброї Україні.
- Кремлівські пропагандисти продовжують поширювати чергові абсурдні фейки про нібито "зазіхання" Польщі на частину територій України. Вони опублікували у соцмережах фейкову мапу, яка імітує прогноз погоди на польському телеканалі. Путінські брехуни намалювали, що Польща "закінчується" під Києвом. Уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин відреагував на це, зазначивши, що російські військові пропагандисти продовжують антипольську інформаційну кампанію.