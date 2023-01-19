Російські пропагандисти опублікували у соцмережах фейкову мапу, яка імітує прогноз погоди на польському телеканалі. Путінські брехуни намалювали, що Польща "закінчується" під Києвом. Про це повідомив засновник Центру досліджень сучасного безпекового середовища Міхал Марек із Ягеллонського університету.

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Російські пропагандисти поширили черговий фейк

Марек зазначив, що у телеграм-каналах з'явилася "мапа" Польщі, нібито представлена під час прогнозу погоди на Telewizja Polska. Дослідник наголосив, що пропагандисти продовжують поширювати повідомлення про нібито плани Польщі анексувати Захід України.



Росіяни намалювали карту Польщі, що закінчується під Києвом / Скриншот Міхала Марека

До речі, схоже, що російські пропагандисти дуже поспішали склепати черговий фейк. Адже на на своїй вигаданій карті не намалювали жодних синоптичних символів, окрім двох хмар над Варшавою і Львовом.



Черговий фейк російської пропаганди / Скриншот Міхала Марека

На абсурдну витівку росіян відреагував Уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Польщі.

Російські військові пропагандисти продовжують антипольську інформаційну кампанію, висвітлюючи тему нібито військової загрози з боку Польщі, яка, за версією російської пропаганди, має план прямої участі у війні в Україні,

– зазначив Станіслав Жарин.

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