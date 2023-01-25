Про це 24 Каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, Придністров'я зараз не надто актуальне, адже окупанти перемкнулися на маніпуляції з наступом з Білорусі.

Важливо НАТО vs Росія мовою цифр: де росіяни програють, а в чому мають перевагу

З іншого боку, Братчуку вчора повідомили, що є черговий план окупантів щодо наступу на Одещину. Окупанти і тут намагаються поширювати свої "страшилки".

Мені вчора сказали, що є черговий план наступу на Одещину. Я його не бачив. Але, кажуть, там навіть стрілочки намальовані. Я вже не рахую. Це десь 8 чи 9 план атаки Одеси. Звісно, ризики морського десанту існують. Вони залишатимуться до кінця війни,

– зазначив Братчук.

Поширюють фейки про ситуацію в енергосистемі

Як наголосив Братчук, на Одещині до цього часу ліквідовують наслідки ще грудневих ударів, адже пошкодження були дуже суттєвими. Та, на щастя, вдалося втримати цілісність енергосистеми.

На це намагаються тиснути російські загарбники. Вони постійно вкидають різноманітні фейки, що нібито Одеса віддає електрику на Київ, Львів, Дніпро. Це – стара "методичка", але окупанти досі її використовують.

Братчук розповів про фейки, які намагаються вкинути росіяни: дивіться відео

Ще одна тема, на яку тиснуть окупанти, – мобілізація в Україні. Нещодавно було відео, коли представники військкоматів затримали людей та посадили в бусик. Вже було відповідне пояснення від військових та проводиться службове розслідування. В разі необхідності винні будуть покарані.

Всі прекрасно розуміють, що війна не закінчилася і завтра теж не закінчиться. Має бути резерв, як говорить президент. Для війни – це нормальний процес. Є люди – вони мають йти до війська та військкоматів. Бо там, де права, – там є обов'язки,

– наголосив Братчук.

Яка ситуація зі світлом в Україні