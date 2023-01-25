Об этом 24 Каналу рассказал представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, Приднестровье сейчас не слишком актуально, ведь оккупанты переключились на манипуляции с наступлением из Беларуси.

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С другой стороны, Братчуку вчера сообщили, что есть очередной план наступления на Одесщину. Оккупанты и тут пытаются распространять свои "страшилки".

Мне вчера сказали, что есть очередной план наступления на Одесщину. Я его не видел. Но, говорят, там даже стрелочки нарисованы. Я уже не считаю. Это где-то 8 или 9 план атаки Одессы. Конечно, риски морского десанта существуют. Они будут оставаться до конца войны,

– отметил Братчук.

Распространяют фейки о ситуации в энергосистеме

Как отметил Братчук, в Одесской области до сих пор ликвидируют последствия еще декабрьских ударов, ведь повреждения были очень существенными. Но, к счастью, удалось удержать целостность энергосистемы.

На это пытаются давить российские захватчики. Они постоянно вкидывают разнообразные фейки, что якобы Одесса отдает электричество на Киев, Львов, Днепр. Это – старая "методичка", но оккупанты до сих пор ее используют.

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Еще одна тема, на которую давят оккупанты, – мобилизация в Украине. Недавно было видео, когда представители военкоматов задержали людей и посадили в бусик. Уже было соответствующее объяснение военных и проводится служебное расследование. В случае необходимости виновные будут наказаны.

Все прекрасно понимают, что война не кончилась и завтра тоже не закончится. Должен быть резерв, как говорит президент. Для войны это нормальный процесс. Есть люди – они должны идти в армию и военкоматы. Ибо там, где права, – там есть обязанности,

– подчеркнул Братчук.

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